Ljubio Arkanovu ćerku, najveću ljubav jedva prebolio: Kristijana žene čekale iz zatvora, prevaru svi gledali uživo

Pored mračne i burne prošlosti, Kristijan Golubović iza sebe ima i turbulentan ljubavni život. Da su ga žene voljele nije krio, a samo neke od njih su u njegovom životu ostavile duboki trag.

Davnih devedesetih godina, javnost je upoznala Kristijana Golubovića kao žestokog momka sa beogradskog asfalta, dok se u posljednje vrijeme može vidjeti u ulozi učesnika rijaliti formata.

Iako je povezivan sa mnogim ženama iz javnog života, samo neke od njih je priznao i govorio o njima.

Prva žena i najveća ljubav

Danijela Đukić bila je prva supruga Golubovića koja će, kako je sam naveo, zauvijek biti jedna od njegovih najvećih ljubavi. Kristijan i Danijela su 1995. godine dobili sina Lazara, a ljubav je potrajala sve dok Golubović nije završio iza rešetaka. Tada mu je zabranila da viđa dijete, što je njega veoma pogodilo.

Jednom prilikom je javno govorio o odnosu sa njom i otkrio zašto je nikada nije zvanično vjenčao.

"Nije htjela, uvijek je govorila da smo moderan par. Našla je crkvicu na jednom kamenu, na ostrvcetu. Stena koja je 50 metara na moru i na njoj su napravili crkvicu. Kada sam izašao sa robije rekla mi je da prestanem sa svim i da je vjenčam u toj crkvici. Htjeli smo da se vjenčamo, a iduće godine se razboljela", otkrio je Kristijan.

Kada je saznala za bolest, molila je Kristijana da joj oprosti za sve ružno što je proživaljavao zbog nje, i što nije na vrijeme upoznao sina Lazara. Danijela je preminula od opake bolesti, Goluboviću je dugo vremena bilo potrebno da preboli, a oduvijek je naglašavao da mu je upravo ona bila najveća ljubav.

Anđela Ražnatović - "mali Arkan"

Ćerka Željka Ražnatovića Arkana i glumice Ljiljane Mijatović, Anđela Ražnatović, bila je ludo zaljubljena u Kristijana prije 20 godina. Upoznali su se u Grčkoj.

"Sjedela sam s Kristijanovom mamom u kancelariji upravnika zatvora. Onda je ušetao on. Obučen skroz u crno, s manirima pravog džentlmena. Odmah me je kupio", izjavila je tada Anđela, a i Kristijan je za medije tada rado govorio o svojoj djevojci:

"Kad je Anđela prvi put došla da me posjeti, nastala je prava panika. Cijeli zatvor se digao na noge, uprava je trčala da je upozna", rekao je Golubović, koji je Anđelu opisivao kao "emotivnu, patrijarhalnu djevojku", a iz milošte ju je zvao mali Arkan.

Njihova ljubav ubrzo je pukla, a Kristijan je nastavio svoj život i uživao u slobodi.

Vjenčanje u zatvoru sa Suzanom Milojković

Sa dizajnerkom Suzanom Milojković vjenčao se u paviljonu zatvora Zabela 2006. Nakon dvije godine stigla je vijest da je Suzana u drugom stanju.

"Ako bude sin, zvaće se Nikola po Svetom Nikoli, koji me je više puta spasao sigurne smrti. Ako bude ćerka, daćemo joj ime Sparta, kao simbol snage, ponosa i izdržljivosti", izjavio je tada Kristijan za Kurir.

Ali kada je Suzana izgubila bebu, upali su u bračne probleme i ubrzo okončali odnos. Zahtjev za razvod braka podnijela je Suzana, koja je prodala Kristijanov stan na Konjarniku, a kasnije i blindirani auto, nakit i sve dragocjenosti.

Ivana Veljković

Žena koja je ostavila poseban trag u njegovom životu jeste Ivana, koja ga je takođe čekala da izađe iz zatvora. Godinama je bila zaljubljena u njega i slala mu pisma dok je bio na robiji, a kada je izašao vjenčali su se u crkvi.

Golubović je jednom prilkom, nakon vjenčanja govorio o svečanom činu i nije krio ljubav prema Ivani.

"Sa Ivanom sam vjenčan u crkvi jednom i zauvijek! I za sto godina ću o njoj misliti da je najposebnija osoba u mom životu! Da bismo se crkveno razveli, treba patrijarh lično da nas rastavi, a ja na to nikada ne bih pristao", rekao je on za medije jednom prilikom.

Ubrzo su dobili ćerkicu Veru koja im je uljepšala život i postala centar svijeta, a Kristijan je njen lik istetovirao na ramenu, koju je kasnije precrtao.

Krah ljubavi

Sreća je trajala dok Kristijan nije ušao u Zadrugu 4, tačnije dok se u Bijelu kuću nije uselila Kristina Spalević sa kojom je javno prevario Ivanu. Sa Spalevićevom je uplovio u romansu i nakon rijalitija započeo zajednički život. Supruga Ivana nije lako podnijela rastanak od Kristijana, te su nastale turbulencije u odnosu. Nešto kasnije strasti su se smirile.

Kristijan je nedavno nakon izlaska sa Farme 8 otkrio u kakvom je odnosu sa bivšom suprugom Ivanom Veljković, sa kojom ima ćerku Veru.

"Upravo mi je pisala, predlažem da dođu u Beograd, da provedu ovdje dan-dva, da malu vodim u tržni centar da joj kupim nešto, da odemo do pozorišta, bioskopa... Da vidi Beograd, da je častim novca za ljetovanje, da uživa. Zaslužila je, dobra je učenica, pohvaljena od direktora, prima nagrade... Zaista mi je mala Vera veliki ponos. Bivša supruga je jako fina žena iz dobre porodice, nikada nije prešla granicu umjesnog ponašanja. Posvetila se skroz mojoj ćerki Veri, to je sve. Nemam nikakve riječi sem riječi hvale za ta dva bića", rekao je Kristijan za Pink.rs.

Kristina Spalević

Kristina Spalević postala je poznata široj javnosti kada je ušla u rijaliti Zadruga 4. Odmah na ulasku u Bijelu kuću upoznala je prvo Kristijana Golubovića, ne sluteći da će joj taj susret promijeniti sudbinu.

Kristijan ju je kao pravi džentlmen sačekao kada je izašla iz automobila i ponio joj kofere. Kristina se predstavila kao pjevačica koja je došla da promoviše lik i djelo, a Golubović je u to vrijeme bio srećno oženjen čovjek koga kod kuće čeka supruga Ivana sa ćerkicom Verom.

Nakon javne prevare uplovili su u odnos, a iz ljubavi su dobili dvoje djece. Nedavno su se rastali, a Kristijan je otkrio detalje kraha ljubavi.

