Glumica je zbog muža sektaša ostavila bebu od 7 meseci da vrišti na podu: Na dan venčanja doveo "popove" da je gledaju

Kejti Holms proslavlja 18. decembra svoj 47. rođendan, a najveća podrška joj je ćerka Suri zbog koje je svojevremeno bežala kroz više država da bi pobegla od bivšeg supruga i pružila joj lepo detinjstvo.

Izvor: Diamond / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kejti Holms danas živi daleko drugačiji život nego nekada, kada je bila stacionirana u Los Anđelesu. Njena adresa sada je Njujork, gde je godinama unazad bila fokusirana na ćerkicu Suri koju je dobila tokom braka sa Tomom Kruzom. Međutim, poznato je da glumac preko 15 godina neka nikakav kontakt sa njom, a devojčica je i odbacila očevo prezime.

Kejti nikada nije otkrila šta se dešavalo iza "zatvorenih vrata", ali to jesu uradili drugi, poput Lije Remini, koja je svojevremeno bila član ozloglašenog kulta, i koja je i bila na venčanju glumice i Toma Kruza.

Remini je otkrila zastrašujuće događaje sa samog venčanja koje je bilo davne 2006. godine u Italiji. U tom trenutku, Tomova i Kejtina ćerka imala je samo sedam meseci.

Lija je u autobiografiji "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" priznala da je sama svadba bila obavijena mračnom energijom, a posebno bizaran momenat je bio kada je odjednom čula plač bebe koji se nije dugo smirivao. Plač je polako prešao u vrištanje, a iako je bila sigurna da ga čuli i Tom i Kejti, niko nije reagovao.

Lija Remini o Tomu Kruzu, sajentolozima i Kejti Holms Izvor: YouTube

Odlučila je da izvidi situaciju kada je pronašla sićušnu Suri na podu kupatila. No, tada su se pojavila tri sveštenika Sajentološke crkve koji su na bizaran način pokušali da "smire" bebu. Stajali su i zurili u nju.

"Umesto da razgovaraju s njom umirujućim glasom, stalno su govorili: 'Suri! Suri!', tonom koji je zvučao kao da govore odrasloj osobi da ustane", napisala je.

Nakon što ih je Lija ohrabrila da uzmu devojčicu i daju joj flašu toplog mleka, Kejti je podnela primedbu protiv Remini Sajentološkoj crkvi, žaleći se na njeno ponašanje tokom venčanja.

Međutim, kasnije će se navodno saznati da je Kejti bila primorana na ovaj korak, uplašena da će joj Tom oduzeti bebu. Kako je kasnije sama priznala, bilo joj je potrebno 10 meseci da isplanira beg iz crkve, kada je uz pomoć porodice i advokata prošla kroz tri američke države sve do Njujorka gde je imala zaštitu.