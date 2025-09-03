"Klošarko, jela si u mojoj kući!": Kristijan Golubović zapjenio od bijesa, nova drama nakon raskida

Kristijan Golubović burno je reagovao na oglašavanje Mine Vrbaški u medijima povodom njegovog raskida sa Kristinom, te se odmah oglasio na mrežama.

Izvor: YouTube/Zadruga Official /RED TV/screenshot

Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški otkrila je detalje raskida Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, pa je objasnila da je stala na stranu drugarice, dok sa Kristijanom nema trenutno lijep odnos.

Kristijan se sada oglasio i pokazao prepisku sa Minom, a u kojoj joj je jasno stavio do znanja da ne treba da se miješa u njegov odnos sa Kristinom.

"Da te pitam smećarkoo i klošarko, što se miješaš u moj život i što me pljuješ po novinama? Usta ću ti se glibava i******i. Minice dušice, da li ti to k***š nešto o meni, mojoj vezi sa Kristinom ili tražiš da ja pričam o tvom divnom životu, vezama i vezicama? K******o, jela si do skoro moj hleb u kući, brzo zaboravljaš? A da, tako te je naučila ulica u******o", napisao je Kristijan na Instagramu.

Mina otkrila kad je počela kriza u vezi

Inače, Mina je za domaće medije otkrila u kakvom su odnosu, kao i kada su počeli problemi kod njih u vezi.

"Sve što je Kristina izbacila na mreže je tačno. Ono što on iznosi nije baš tako. To što Aleksandra priča to je vjerovatno zarad rijalitija. Znamo šta se sve sa njom dešavalo. Kad kažem da je neko vlajna znači da se bavi magijom, a ne bih htjela da iznosim, a ako Gaga bude htjela reći će."

Izvor: Blic/ Mondo