Sve je iscenirano zbog popularnosti i ulaska u Elitu 9? Isplivale nove tvrdnje o raskidu Kristijana i Kristine

Kristina je reagovala nakon navoda da je sve izrežirano zarad popularnosti.

Izvor: Kurir TV

Ovih dana javnost bruji o raskidu poznatog rijaliti para, Kristijana Golubovića i njegove nevjenčane supruge Kristine Spalević. Njihov odnos ponovo je dospio u centar pažnje nakon što je otkriveno da se Kristina sa djecom iselila iz stana u kojem je živjela sa Kristijanom.

Razlog potezaSpalevićeve je dolazak bivše učesnice rijalitija Aleksandre Babejić, koja se uselila u njihov dom. Kako Kristina navodi, Aleksandra je stigla sa čak deset kofera, iako je prvobitno trebalo da ostane samo kratko. Upravo to je unijelo dodatni nemir i izazvalo sumnje u javnosti.

Sve iscenirano zbog projekata i Elite 9?

Nakon što se u medijima pojavila priča da je čitava situacija iscenirana zarad pažnje i potencijalnog ulaska u rijaliti "Elita 9", Kristina Spalević odlučila je da se oglasi i demantuje takve tvrdnje.

"Ljudi koji ne vjeruju sami sebi, ne mogu da vjeruju ni drugima. Kristijan i ja ne ulazimo u rijaliti!!!", napisala je Kristina i dodala da je fokusirana isključivo na porodicu i djecu.

"Djecu ne bih ostavila ni na 7 dana", poručila je Kristijanova bivša partnerka.