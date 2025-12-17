Američko-evropski mirovni plan podrazumijeva jačanje ukrajinske vojske i strane mirovne trupe na njenom tlu što se Putinu nikako neće dopasti.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Američko-evropski mirovni plan za odvraćanje napada Ruske Federacije u budućnosti podrazumijeva tri tačke od kojih se dvije nikako neće dopasti predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, piše "New York Times". Ukratko, predlog sporazumijeva jačanje ukrajinske vojske, raspoređivanje evropskih trupa na tlu Ukrajini i pojačana saradnja ukrajinskih tajnih službi sa američkim.

Američki list saznaje ove informacije od anonimnih zvaničnika koji su upoznati sa nacrtima ovog predloga sporazuma. Novi predlog je formiran u Berlinu na velikom sastanku evropskih lidera sa američkom delegacijom i predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

"Američke i evropske diplomate koji su se sastali s ukrajinskim zvaničnicima u nedjelju i ponedjeljak u Berlinu odobrili većinu sadržaja dva dokumenta koja definišu bezbjednosne garancije", otkrili su zvaničnici.

Dokumenta su usaglašena nakon pregovora od osam sati. Učestvovali su zvaničnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije.

Sastanak u Berlinu satjerao Moskvu u ćošak

Da podsjetimo, u Berlinu je održan sastanak evropskih lidera, američke delegacije i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na kom se pregovaralo o uslovima za kraj rata u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Tramp se potom telefonom čuo sa svima nakon tog sastanka i izjavio je da je kraj rata vrlo blizu, ali da i dalje postoje tačke oko kojih se spore Ukrajina i Rusija.