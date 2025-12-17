Putin je izjavio da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini diplomatskim ili vojnim putem. Optužio je Zapad da namjerno zastrašuje Evropljane pričama o ratu s Rusijom i ignoriše interese Moskve.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u srijedu da će Moskva ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, bilo diplomatskim putem ili vojnim sredstvima, kao i da će nastaviti da širi takozvanu "bezbjednosnu tampon-zonu" na ukrajinskoj teritoriji.

Evropski lideri šire histeriju

"Prije svega, ciljevi Specijalne vojne operacije nesumnjivo će biti ostvareni. Radije bismo to, kao i rješavanje osnovnih uzroka sukoba, postigli diplomatskim putem", rekao je Putin.

On je dodao da će, ukoliko suprotna strana i njeni strani sponzori budu odbijali da učestvuju u ozbiljnim pregovorima, Rusija pribjegavati vojnim sredstvima.

"Zadatak stvaranja i širenja bezbjednosne tampon-zone biće dosljedno sprovođen", istakao je ruski predsjednik.

Rusija trenutno kontroliše Krim, oko 90 odsto teritorije Donbasa, kao i približno 75 odsto Hersonske i Zaporoške oblasti. Pored toga, ruske snage drže djelove teritorija u susednim ukrajinskim oblastima Harkov, Sumi, Dnjepropetrovsk i Nikolajev.

"Evropljanima se nameće strah od rata s Rusijom", prenosi Index.

Putin je ocijenio da se građani Evrope namjerno zastrašuju navodnom prijetnjom rata sa Rusijom, optužujući evropske lidere za širenje histerije.

"Više puta sam rekao da je to laž, besmislica i čista glupost o nekakvoj imaginarnoj ruskoj prijetnji evropskim zemljama. Ali to se radi namjerno", rekao je Putin.

Naglasio je da Rusija ne želi rat sa Evropom, ali da je spremna na sukob ukoliko ga Evropa bude željela.

Kritike na račun SAD i Evrope

Putin je izjavio da je prethodna američka administracija "namjerno vodila situaciju ka oružanom sukobu", vjerujući da Rusija može biti oslabljena ili čak uništena u kratkom roku.

Oštro je kritikovao i evropske lidere, navodeći da su se priključili politici administracije bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena.

"Evropske svinjice su se odmah uključile u posao prethodne američke administracije, nadajući se da će profitirati od sloma naše zemlje, povratiti ono što su izgubile u ranijim istorijskim periodima i osvetiti se", rekao je Putin.

On je zaključio da u Evropi, kako je naveo, "nema civilizacije, već samo degradacija".