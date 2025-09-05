"Kristijan je u stanju da vas toliko slomi": Kristina o raskidu sa Golubovićem, otkrila da ju je ponizio

Kristijan Golubović i Kristina Spalević stavili su tačku na svoj odnos prije nekog vremena.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Kristina Spalević, koja je nedavno napustila stan u kojem je živjela sa Kristijanom Golubovićem, s kojim ima dva sina, otvoreno je govorila o razlozima kraha njihove veze. Kako je otkrila, upravo uvrede i teške riječi s njegove strane bile su presudne da stavi tačku na njihov odnos.

"Ništa ne otkrivam čega ljudi nisu svjesni, što nisu gledali... Znaju kakav je naš odnos bio u Zadruzi. Čak sam sa tobom (Sanjom Stanković) jednom prilikom sjedjela na doku i baš si mi onako govorila neke savjete. Prosto, svi znaju tu negdje, ima dosta sličnosti npr. s Milicinim odnosom sa Borom i tako dalje", započela je Kristina Spalević, pa nastavila:

"To je jedan prljav jezik, kad uđe u crveno, ne rezonuje ko mu je žena, a ko mu je neprijatelj. U stanju je da vas toliko slomi, toliko da vas ponizi, da nema dalje", otkrila je Spalevićeva u emisiji "Ne gledam ti ja to" na Red TV o raskidu sa Kristijanom Golubovićem.

"Odglumili su raskid"

Inače, korisnici društvenih mreža smatraju da su Kristijan i Kristina odglumili raskid zbog marketinga.

"Ništa im ne vjerujem. Ovo je obmana, samo su dobro izrežirali zbog rijalitija. Kristijan sve smisli da bi dobro naplatio ulazak u rijaliti. Sve je već viđeno", samo su neki od komentara na društvenim mrežama, a ona se nakon toga oglasila.

"Osuđena sam da idem po emisijama kao neka karakondžula. Više sa ovim herpesima... To mi je izašao herpes na usnama od foliranja za Elitu" bila je ironična Kristina.