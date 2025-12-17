"Mogu zastave, ali može i da se zviždi Izraelu": Još jedan šamar Pjesmi Evrovizije, nacionalna televizija brutalno jasna

Austrijski emiter koji će biti domaćin sljedećeg takmičenja za Pjesmu Evrovizije neće zabraniti palestinske zastave gledaocima, niti će utišavati potencijalne zvižduke tokom nastupa Izraela, saopšteno je u Beču.

Na sljedećoj Evroviziji, koja će u Beču proslaviti 70. rođendan, biće 35 zemalja-učesnica (za sada), što je najmanji broj još od 2004. kada je takmičenje prošireno.

Pet zemalja, odnosno emitera, objavilo je da neće učestvovati na Pjesmi Evrovizije 2026. zato što je Izraelu dozvoljeno da ostane u takmičenju.

To su: Španija, Slovenija, Holandija, Island i Republika Irska.

Ovo je prošlogodišnja učesnica Izraela:

Takmičenje koje je zamišljeno kao proslava muzike, mira i raznolikosti, pretvorilo se u diplomatske sukobe.

Zemlje koje bojkotuju kažu da bi bilo neprihvatljivo učestvovati s obzirom na broj civila ubijenih u Pojasu Gaze tokom dvogodišnjeg izraelskog rata sa Hamasom. Najnoviji rat izazvao je iznenadni upad palestinskih ekstremističkih grupa, predvođenih Hamasom, na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine.

Izrael je odbacio optužbe o zločinima, tvrdeći da je nastojao da bude što manje žrtava među civilima dok se borio protiv neprijatelja utvrđenog mahom u nevojnim objektima.

"Dozvolićemo sve zvanične zastave "

"Dozvolićemo sve zvanične zastave koje postoje u svijetu, ako su u skladu sa zakonom i u određenom obliku - veličina, bezbjednosni rizici i slično“, rekao je Mihael Kron, izvršni producent organizacije Evrovizije, na konferenciji za novinare koju je organizovao austrijski emiter ORF.

ORF "neće ništa uljepšavati niti izbjegavati da prikaže šta se dešava, jer je naš zadatak da prikažemo stvari onakvima kakve jesu", dodao je, prenio je Rojters.

"Neće biti utišavanja zvuka prilikom žviždanja"

Neće biti ni utišavanja zvuka prilikom eventualnog zviždanja iz publike, kao što se dogodilo 2025. godine tokom nastupa Izraela, rekla je programska direktorka ORF-a Stefani Grois-Horovic.

"Nećemo puštati vještački, snimljeni aplauz tokom nastupa ni u jednom trenutku“, rekla je ona.

Na Evroviziji 2025. Izrael je predstavljala pjevačica Juval Rafael, koja je preživjela napad palestinskih ekstremista na posjetioce muzičkog festivala Nova, tik uz granicu Izraela sa Pojasom Gaze.

Generalni direktor izraelskog emitera Kan uporedio je težnje da se Izrael izbaci iz Evrovizije 2026. godine sa „kulturnim bojkotom“.

Antiizraelska osjećanja prilično su obilježila dvije prethodne Evrovizije, ali su izazvala i reakciju među proizraelskim gledaocima, koji su se mobilisali da glasaju za pejvačicu Eden Golan 2024. i Juval Rafael 2025. godine.

Tokom konferencije EBU, njeni članovi su ogromnom većinom glasali za promjene u takmičenju, prije svega u vezi sa sistemom glasanja, jer su postojala mišljenja da je Izrael bio favorizovan.