"Uselila se u naš stan, donijela 10 kofera": Kristina Spalević napustila Kristijana zbog rijaliti učesnice

Kristijan Golubović i njegova nevjenčana supruga Kristina Spalević raskinuli su, a ona se iselila iz stana u kom su živjeli sa sinovima.

Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Kristijan Golubović je nakon Kristinine inicijalne objave da je napustila muža objasnio šta je razlog što su se razišli, pa je pomenuo rijaliti učesnicu Aleksandru Babejić, koja se doselila u njihova stan.

Golubović je naveo da sa njom nema ništa, kao i da je Kristina nasjela na priče da su njih dvoje navodno u vezi.

Kristina je sada otkrila da je Aleksandra Babejić živjela u njihovom stanu

"Nikada ali nikada u životu nisam dozvolila da se Aleksandra Babejić useli u životni prostor moje djece. Samo to da raščistimo i demantujemo lažne navode, prihvatila sam je u kuću na Kristijanovo insistiranje, čak mi je postala draga u jednom momentu; kao tiha i mirna djevojka, ali nikada nisam znala ni planirala da živi u našem stanu, a posebno je apsurdno da je Kristijan ostao sa kirilom u stanu 40 min dok sam ja otišla da platim novi stan. Kad sam se vratila, Babejićka je sa 10 kofera bila u našem stanu", napisala je Kristina.

"Spava u sobi moje djece, prati Kristijana 24 sata u stopu i spava sa mojim psom ništa ne insinuiram, samo da neko ne misli da sam dozvolila i znala da će da živi sa Kristijanom. Ona nije razlog našeg rastanka, ali me je sramota tog poteza i u njeno i u njegovo ime", napisala je Kristina, a potom objavila sliku iz dječije sobe.

Izvor: Instagram printscren/ kristina_spalevic



"Pa vi sami procijenite da li je ovo normalno", napisala je Kristina uz sliku na kojoj se vidi krevet u kom je rijaliti učesnica očigledno spavala.