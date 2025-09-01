"Uselila se u naš stan, donijela 10 kofera": Kristina Spalević napustila Kristijana zbog rijaliti učesnice

Kristijan Golubović i njegova nevjenčana supruga Kristina Spalević raskinuli su, a ona se iselila iz stana u kom su živjeli sa sinovima.
Kristijan Golubović je nakon Kristinine inicijalne objave da je napustila muža objasnio šta je razlog što su se razišli, pa je pomenuo rijaliti učesnicu Aleksandru Babejić, koja se doselila u njihova stan.
Golubović je naveo da sa njom nema ništa, kao i da je Kristina nasjela na priče da su njih dvoje navodno u vezi.
Kristina je sada otkrila da je Aleksandra Babejić živjela u njihovom stanu
"Nikada ali nikada u životu nisam dozvolila da se Aleksandra Babejić useli u životni prostor moje djece. Samo to da raščistimo i demantujemo lažne navode, prihvatila sam je u kuću na Kristijanovo insistiranje, čak mi je postala draga u jednom momentu; kao tiha i mirna djevojka, ali nikada nisam znala ni planirala da živi u našem stanu, a posebno je apsurdno da je Kristijan ostao sa kirilom u stanu 40 min dok sam ja otišla da platim novi stan. Kad sam se vratila, Babejićka je sa 10 kofera bila u našem stanu", napisala je Kristina.
"Spava u sobi moje djece, prati Kristijana 24 sata u stopu i spava sa mojim psom ništa ne insinuiram, samo da neko ne misli da sam dozvolila i znala da će da živi sa Kristijanom. Ona nije razlog našeg rastanka, ali me je sramota tog poteza i u njeno i u njegovo ime", napisala je Kristina, a potom objavila sliku iz dječije sobe.Izvor: Instagram printscren/ kristina_spalevic
"Pa vi sami procijenite da li je ovo normalno", napisala je Kristina uz sliku na kojoj se vidi krevet u kom je rijaliti učesnica očigledno spavala.