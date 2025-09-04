Bora Ceci napisao hit koji pjevaju milioni, ali ga bio blam da potpiše: Stavljao ime svoje žene umjesto svog

Bora Đorđević autor je brojnih hitova narodne muzike, a par pjesama je napisao i za Svetlanu Cecu Ražnatović.

Danas se navršava godinu dana od smrti legendarnog muzičara Borisava Bore Đorđevića. Iako je bio najpoznatiji kao frontmen grupe Riblja Čorba, mnogi ne znaju da Bora Čorba nije pisao samo rok. Zapravo, muzičar je dugo krio, zbog sramote, da je pisao i narodnjačke balade, među kojima je pjesma i Svetlane Cece Ražnatović.

Kako ga je bilo blam da kaže da radi "narodnjake", Bora je potpisivao svoju pokojnu suprugu, ali se kasnije zbog toga pokajao.

"U početku nisam htio da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vrijeme, potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu, Draganu… ", rekao je.

"Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrijednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola, tako da sada s ponosom mogu da izjavim da su moji tekstovi: 'Vodeničareva kći’ koju pjeva Predrag Živković Tozovac, ‘Preskočiću tarabu i jarak’ koju pjeva Šaban Šaulić, ‘Stani malo kafanski sviraču’ za koju ljudi misle da je narodna pesma, a nije, to je moj tekst", objasnio je Bora.

"Za Cecu sam napisao pesmu ‘Šta još možeš da mi daš’. ‘Nek me ne zaborave djevojke sa Morave’, koju pjeva pokojni Srećko Jovović je takođe moj tekst. Da, napisao sam tekst za Miroslava Ilića, ali on to nikako da snimi. Dvoumi se, hoće - neće. Možda mu nije suđeno, eto…", rekao je Bora Đorđević jednom prilikom u emisiji "Svoj na svome".

Održan pomen Bori Đorđeviću

Podsjetimo, 31. avgusta održan je pomen legendarnom muzičaru na groblju u Čačku. Porodica je legendarnoj rok ikoni ispunila poslednju želju – na njegovom spomeniku postavljene su dvije ukrštene gitare, baš kao što je Bora napisao u svojoj poslednjoj pjesmi.

"Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik, ukrstite dvije gitare, nek to bude spomenik. Konzilijum saopštenje, objavljuje svaki dan, da upozna javno mnjenje, koliko sam bolestan. Moje tijelo pošaljite U Čačak, u Srbiju.. u Ljubljani ostavite srce, neka bude tu. Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik. Ukrstite dvije gitare, nek to bude spomenik", glase stihovi pjesme.