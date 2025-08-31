Godinu dana bez Bore Čorbe: Na groblje u Čačku stigli članovi Riblje Čorbe, porodica i veliki broj fanova

Danas se obilježava godišnjica smrti Bore Đorđevića, koji je preminuo u 72. godini.

U rodnom gradu legendarnog rokera danas se obeležava godišnjica njegove smrti, a najvjerniji fanovi stigli su još u ranim jutarnjim časovima. Na groblju u Čačku navršava se godinu dana od smrti Bore Đorđevića, koji je preminuo 4. septembra, nakon duge i teške bolesti. Porodica je legendarnoj rok ikoni ispunila poslednju želju – na njegovom spomeniku postavljene su dvije ukrštene gitare, baš kao što je Bora napisao u svojoj poslednjoj pesmi.

"Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik, ukrstite dvije gitare, nek to bude spomenik. Konzilijum saopštenje, objavljuje svaki dan, da upozna javno mnjenje, koliko sam bolestan. Moje tijelo pošaljite U Čačak, u Srbiju.. u Ljubljani ostavite srce, neka bude tu. Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik. Ukrstite dvije gitare, nek to bude spomenik", glase stihovi pesme.

Gitare na spomeniku su originalna replika njegovog instrumenta od mermera koji je nabavljen u Španiji.

Na groblje je stigao i sin Bore Đorđevića koji je odmah položio cvijeće na grob svog oca.Najvjerniji fanovi počeli su da se okupljaju od ranog jutra. Na grob su položili sveže cvijeće i palili svijeću sa Boru.

Preminuo u 72. godini

Bora Đorđević, frontmen grupe Riblja čorba, preminuo je u 72. godini. Primljen je u bolnicu u Ljubljani s jakom upalom pluća. Bio je na terapiji antibioticima i na kiseoniku, a posle nekoliko dana zbog pogoršanog stanja, stavljen je na respirator. On se, inače, dugo borio i s teškom bolešću. Muzičar je i pred Novu godinu imao upalu pluća zbog čega je tada otkazao koncert u Nišu.

Bora Đorđević je rođen 1952. godine u Čačku. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a nakon problema sa zakonom izbačen je iz gimnazije. Njegovi roditelji su tada, kako bi pobjegli od "sramote" koju im je prouzrokovao, odlučili da se presele u Beograd. Tu je Bora završio Petu gimnaziju i upisao Pravni fakultet. Nakon dvije godine je shvatio da ta profesija nije za njega, pa je pokušao da upiše Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu. Nikada nije primljen na glumu, pa je upisao organizaciju na FDU. Grupu Riblja čorba 1978. godine. Za više od 45 godine karijere snimili su 20 studijskih albuma i osam lajv izdanja. Poslednji album "Da tebe nije" izdao je Siti rekords. Desetak godina živio je u Sloveniji, gdje se treći put oženio.