Brega i Bora pijani napisali hit o ovoj poznatoj pjevačici: Žestoko pobijesnila, dugo nije pričala sa Goranom

Postoji urbana priča da je pjesma na neki način posvećena poznatoj Hrvatici.

U vrijeme stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog vijeka, vladao je popriličan rivalitet između dvije najpopularnije grupe - Bijelog dugmeta i Riblje čorbe.

Mnoge je iznenadio njihov potez, kada su objavili 2 dueta - Bora je gostovao na albumu "Kosovka devojka" iz 1984. sa pjesmom "Pedikulis pubis" (stidne vaši na latinskom), a godinu dana kasnije Brega se revanširao duetom "Disko mišić" na "Istini".

Vladimir Đurić je pisao o tome, a njegovu priču prenosimo u cjelosti:

"Saradnja na pjesmi “Pediculis pubis” što na latinskom znači “Stidne vaši”, odigrala se u Sarajevu 1984. godine. Bora je bio Bregin specijalni gost i spavao je kod njega u kući nekoliko noći. U jednoj TV emisiji Bora je slikovito opisao kako je uživao da spava u Breginom bračnom krevetu, ali da se malo toga seća jer je bio mamuran od velike količine lozovače.

Izvadili lozovaču i krenuli

Kako bi napisali zajedničku pjesmu za album Brega i Bora su seli za kuhinjski sto i izvadili litru dobre lozovače. Krenuli su da pišu pjesmu, tako što su jedan drugom naizmjenično nabacivali rime i ideje. Prvo su htjeli da naprave pjesmu sastavljenu od imena tada aktuelnih političara, ali su se predomislili i odustali.

Složili su se brzo blago pripiti da naprave rep pjesmu o stidnim vašima. Postoji urbana priča da je pjesma na neki način posvećena pjevačici Alki Vuici, koja je kao mlada novinarka lista “Polet” došla u Sarajevo da intervjuiše veliku rok zvijezdu. Brega joj je tad rekao “Ti nisi novinarka, nego si došla da se udaš”. Ipak pao je na šarm vesele i zabavne hrvatske pop pjevačice koja je kasnije postigla uspjeh pevajući muškobanjastim manirom Amande Lir.", piše Bosna info.

Priča dalje kaže da je Alka pobijesnila zbog te pjesme i da dugo nije pričala sa Goranom.

Poznati muškarci ludjeli za njom

Alka Vuica je počela karijeru osamdesetih, ali je devedesetih bila na vrhuncu slave, a bila je jedna od prvih u Hrvatskoj koja je kombinovala etno i pop.

Pjevačica je važila i za zavodnicu, a njen ljubavni život je privlačio popriličnu pažnju jer je osim muzičara voljela i oženjene muškarce, a po sopstvenom priznanju, sa jednim je živjela u vanbračnoj zajednici.

Inače, Goran Bregović se od Bore Đorđevića oprostio upravo njihovom duetskom pjesmom uz jedno emotivno "Počivaj u miru, druže".