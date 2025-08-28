logo
Poslednja želja Bore Čorbe ispunjena: Ukrštene dvije gitare, grad Čačak se odužio legendi roka

Poslednja želja Bore Čorbe ispunjena: Ukrštene dvije gitare, grad Čačak se odužio legendi roka

Autor Đorđe Milošević
0

Bora je ostavio neizbrisiv trag u muzici, a grad Čačak to pamti.

Poslednja želja Bore Čorbe ispunjena Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Rok legenda Bora Đorđević umro je 4. septembra prošle godine, a grad Čačak i njegova porodica postavili su spomenik na grobu legendarnog frontmena “Riblje čorbe“ na Gradskom groblju u Čačku.

Po želji čuvenog muzičara, na njegovom spomeniku nalaze se dvije ukrštene gitare, kako je i napisao u poslednjoj pjesmi koju je grupa “Riblja čorba“ snimila.

Biografija Bore Čorbe

Borisav Bora Đorđević, poznat i kao Bora Čorba (Čačak, 1. novembar 1952) je rok muzičar i pjesnik. Đorđević je glavni vokal i tekstopisac rok grupe Riblja čorba od njenog osnivanja 1978. godine. Prije toga je bio član muzičkih grupa Suncokret i Rani mraz. Bora Čorba je jedan od najpoznatijih muzičara srpske i jugoslovenske rok scene, sa velikim brojem obožavatelja, kao i upečatljiva i uticajna javna ličnost.

Bio je član brojnih čačanskih i beogradskih pop i rok grupa tokom 1970-ih kao što su Zajedno, Suncokret i Rani mraz (sa Đorđem Balaševićem).

U Beogradu je upisao V beogradsku gimnaziju, potom i Pravni fakultet. Nakon dvije godine je shvatio da ta profesija nije za njega, pa je pokušao da upiše Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu. Pošto nije primljen na glumu, upisao je pozorišnu organizaciju na FDU. Od tada je apsolvent.

Izvor: Rina/ Mondo

bora čorba gitara Čačak

