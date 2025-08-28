logo
"Nisu normalni ni Ana ni Rale": Dara Bubamara oštro o sukobu pjevačice i kompozitora, tvrdi da će se opet pomiriti

Autor Ana Živančević
0

Sukob između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta izazvao je veliku pažnju javnosti, a svoj komentar je dala i Dara Bubamara.

Pink nudio Dari Bubamari 1500 evra, ona će uzimati 2500 u Grandu Izvor: Youtube printscreen/ AmiG Show

Pjevačica Dara Bubamara osvrnula se na sukob između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta. Dara je istakla da je protiv bilo kakvog nasilja i izrazila duboko saosjećanje sa Anom Nikolić zbog svega što trenutno prolazi.

"Tuga me uhvati, nisu normalni ni Ana ni Rale, zanimljivi su mi ovako, ali mi je žao Ane. Nije mi jasno, iako im se to privatno stvarno dešava, zašto snimaju to, zašto pokazuje Ana modrice, kad će opet da se pomire. Nakon toga će ponovo biti svađe i tuče, pa da se pomire...", rekla je Dara. 

Potom je dodala:

"Ja to nikad ne bih radila, pogotovo zbog djece. Anu izuzetno cijenim, ali nije trebalo zbog ćerke, to će gledati i ona i njeni vršnjaci. Jako mi je žao kad sam vidjela da je dobila batine, baš mi je žao i mrzim nasilje, ali on priča jednu priču ona drugu. Vidjećete, oni će sjutra opet da budu zajedno."

Tagovi

Dara Bubamara Goran Ratković Rale Ana Nikolić

