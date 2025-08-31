"Njih dvoje su isti, neodgovorni": Komšije sa Avale o Ani Nikolić i Raletu, ovo najviše zamjeraju

Pjevačica Ana Nikolić prijavila je policiji partnera Gorana Ratkovića Raleta nakon tvrdnji da ju je pretukao.

Rale Ratković je nakon prijave pjevačice dobio zabranu prilaska, a ona je upućena u Urgentni centar na preglede. Ana Nikolić je to veče pokazala lice u ranama, a u javnost su isplivali detalji da se incident dogodio zbog ljubomore i to u njegovoj kući na Avali.

Komšije kažu da Rale uglavnom vikende provodi u ovoj vikendici, a nerijetko dođe i preko nedelje, naročito kada je lijepo vreme. Često su tu viđali i Anu.

"On se tu nedavno doselio i to nije vikendica, to je kućerina koja ima dosta prostora. Opremljena je najbolje u selu i sada je jasno da taj čovjek ima novac, pa pjevačice padaju na njega. Ana je tu dolazila i sa ćerkom. Viđali smo je. Da vam kažem, isti su njih dvoje i sigurno će se pomiriti. Ovo je tresla se gora. Meni je žao ako je ona preživjela nasilje, ali mislim da će se pomiriti", rekao je komšija koji živi nakoliko kuća dalje.

U Bijelom potoku za Raleta svi znaju.

"On je djelovao kao miran čovjek, ali očigledno nije kada može da udari ženu. Izbaci je čovječe iz kuće ako ti pravi probleme, ali fizički da nasrćeš nije u redu.Čuli smo da mu je ona razbila pola tog stana, ali opet nije to razlog da se fizički obračunaš", rekla je komšinica i dodala:

"Anu sam vidjela kada dolazi i odlazi, projuri u autu i digne prašinu. Vozi neoprezno".

"O njoj smo rekli sve što imamo. Ana je dobra ali posrnula devojka. Izbori su joj loši, poslije Raste smo mislili da ne može pogriješiti. Rale je djelovao kao ozbiljan čovjek, ali eto. Brinuo je i o njenoj ćerki, viđali smo ga tu često. Ne znam šta bih vam rekla. Možda tu dođe i do pomirenja, ali se nadam da neće ako je već udario. Svađa ko svađa može da se prebrodi ali ovako nešto ne bi trebalo", rekla je komšinica koja misli da je Ana nakon skandala otišla u rodni Paraćin.

"Ona je sigurno u kući u selu, tamo ima mir. Ćerka joj je sa ocem na ljetovanju i to je sreća da dijete nije bilo tu".

Ni ostale komšije nisu bile pričljive kada je Ana u pitanju jer kažu da bi sve što kažu bilo pogrešno.

"Nama je nje žao, ona je mogla da ima karijeru najveće zvijezde da nije takva kakva jeste. Taj njen brat je pokušavao sa njom da izađe na kraj ali nije uspio. Mislili smo da će je Rale natjerati da se vrati muzici i svemu, koncertima ali izgleda da su njih dvoje isti. Neodgovorni".

