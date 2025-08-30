U centru skandala pozirala na podu u štiklama i mrežastim čarapama: Nove slike Ane Nikolić ostavile bez teksta

Pjevačica Ana Nikolić, koja je nedavno optužila bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, objavila nove slike na Instagramu

Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić prijavila je prije nekoliko dana svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a sada je podijelila fotografiju u izazovnom stajlingom i iznenadila mnoge.

Ana je na svom Instagramu podijelila slike iz stana. Ležala na podu u haljini koju je podigla, te su joj se vidjele butine i dio zadnjice, a na licu je imala sunčane naočare.

Ona je autfit upotpunila ogromnim crnim štiklama kao i mrežastim čarapama.

Rale bio na groblju

Kompozitor Goran Ratković Rale pojavio se u javnosti nakon skandala sa Anom Nikolić na pomenu Saši Popoviću, sa kojim je bio u blsikim odnosima. On je ostao i nakon što je sve završeno i uz čašicu stajao pored groba, te odao počast i Divni Karleuši.