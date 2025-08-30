U centru skandala pozirala na podu u štiklama i mrežastim čarapama: Nove slike Ane Nikolić ostavile bez teksta

Pjevačica Ana Nikolić, koja je nedavno optužila bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, objavila nove slike na Instagramu
Pjevačica Ana Nikolić prijavila je prije nekoliko dana svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a sada je podijelila fotografiju u izazovnom stajlingom i iznenadila mnoge.
Ana je na svom Instagramu podijelila slike iz stana. Ležala na podu u haljini koju je podigla, te su joj se vidjele butine i dio zadnjice, a na licu je imala sunčane naočare.
Ona je autfit upotpunila ogromnim crnim štiklama kao i mrežastim čarapama.
Rale bio na groblju
Kompozitor Goran Ratković Rale pojavio se u javnosti nakon skandala sa Anom Nikolić na pomenu Saši Popoviću, sa kojim je bio u blsikim odnosima. On je ostao i nakon što je sve završeno i uz čašicu stajao pored groba, te odao počast i Divni Karleuši.
