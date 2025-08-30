logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U centru skandala pozirala na podu u štiklama i mrežastim čarapama: Nove slike Ane Nikolić ostavile bez teksta

U centru skandala pozirala na podu u štiklama i mrežastim čarapama: Nove slike Ane Nikolić ostavile bez teksta

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Ana Nikolić, koja je nedavno optužila bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, objavila nove slike na Instagramu

U centru skandala pozirala na podu u štiklama i mrežastim čarapama Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić prijavila je prije nekoliko dana svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a sada je podijelila fotografiju u izazovnom stajlingom i iznenadila mnoge.

Ana je na svom Instagramu podijelila slike iz stana. Ležala na podu u haljini koju je podigla, te su joj se vidjele butine i dio zadnjice, a na licu je imala sunčane naočare.

Ona je autfit upotpunila ogromnim crnim štiklama kao i mrežastim čarapama. 

Rale bio na groblju

Kompozitor Goran Ratković Rale pojavio se u javnosti nakon skandala sa Anom Nikolić na pomenu Saši Popoviću, sa kojim je bio u blsikim odnosima. On je ostao i nakon što je sve završeno i uz čašicu stajao pored groba, te odao počast i Divni Karleuši.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Nikolić skandal Goran Ratković Rale

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ