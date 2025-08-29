Rale varao bivšu ženu, izbacila ga iz kuće bez ičega: Skandal sa Anom nije jedini, radio joj gnusne stvari

Goran Ratković Rale otvorio je govorio o životu sa bivšom ženom, kao i situacijama koje su dovele do toga da završi na ulici.

Kompozitor Goran Ratković Rale poslednjih dana je u žiži javnosti jer ga je njegova partnerka, phevačica Ana Nikolić prijavila policiji zbog nasilja koje je pretrphela u njegovoj kući na Avali.

Raletu je tada određena mhera zabrane prilaska phevačici 48 sati, a zatim je produžena na još 30 dana.

Situacija kulminirala

Par je i ranije prolazio kroz trzavice, svađali su se i mirili, a sada je situacija kulminirala. Ipak, malo ko zna da je Raleta bivša supruga, sa kojom ima dvoje djece, izbacila iz kuće.

"Pa evo sad ću reći. Ja sam se 2002. razišao sa ženom, ali 2011. smo se zvanično razveli", rekao je domaćim medijima, a na pitanje da li je stvarno bilo tako da se ona naljutila i izbacila ga iz kuće odgovorio je:

"Da, ali ja sam već imao afera. Počele su i novine da pišu... Jednostavno shvatio sam da se nikad neću promjeniti, a ta žena nije zaslužila da trpi to što ja radim. I onda sam pomislio u jednom trenutku, kada mi je to spakovala stvari i kao izađi napolje, ona je mislila da ću ja da se vratim... Kad sam otišao kod Srđana Mobi Dika u stan, ja sam razmislio, mislim, čekaj bre, pa ova žena ne zaslužuje ovo... Ne zaslužuje mene."

Djeca ostala kod nje

"Mi smo prijatelji dan-danas... Fenomenalni. Ali djeca su ostala kod nje", kaže Rale, a na pitanje da li je patio zbog djece odgovara:

"Ne, uopšte. Ja sam mogao da ih vidim. Međutim, kad su djeca imala 16 i 17 ili 17 i 18 godina ona dođe i kaže: "Znaš šta, Rale, ja mislim da sam se dovoljno žrtvovala za djecu i uopšte za ovu porodicu, ja bih sada da idem u Njemačku, našla sam posao, idem da radim. Evo tebi, djeca, ajde, malo ti vodi računa". I sad ja normalno nisam mogao da kažem, ej, čekaj, stani. Dođu djeca kod mene, pakao od života. Dvije godine pakla. Mene djeca ne doživljavaju kao oca, nego kao nekog stranca. I vremenom je to leglo, ali dvije godine sigurno, adaptacije teške. Teške. Dvije godine možda najgore u mojom životu što su bile. E, sad su oni meni roditelji. Oni su već odrasli i oni su toliko dobri i smjerni, ali imali su primer da vide kako ne treba."

Rale potvrdio zabranu prilaska

Raletu je određena zabrana prilaska Ani, a kompozitor je to i potvrdio.

"Izrečena mi je privremena mjera zabrane prilaska 48 sati i dobiću još mjesec dana. Takva je procedura, niko neće da reskira da dođe do incidenta. Posle će tužilac videti da li ima elemenata da me krivično goni ili ne. Problem je što je od incidenta do danas ona meni poslala sigurno 400 poruka - rekao je on i otkrio da mu prijeti kazna zatvora:

"Prijetnje su bile, a ja ne smijem da odgovorim ni na jednu. Ne smijem da odgovorim ništa, sve da napišem i "Volim te", ona može da me prijavi i da ja dobijem 60 dana zatvora."

Ana napustila Beograd

Ana Nikolić je upravo zbog životnog haosa kroz koji trenutno prolazi, nakon što je pretrpjela fizičko nasilje od partnera Gorana Ratkovića Raleta, odlučila da napusti Beograd.