"Izludi me, poslije sam kriva kad ga polupam": Ana Nikolić nastavlja da urniše Raleta nakon skandala

Drama između Ane i Raleta ne prestaje nakon što je pjevačica završila u policiji, ali uprkos činjenici da je kompozitoru zabranjeno da komunicira sa Nikolićevom, ona mu se obraća putem mreža.

Pjevačica Ana Nikolić prošle sedmice podnijela je prijavu protiv kompozitora Gorana Ratkovića Raleta zbog nasilja. Nakon prijave, Rale je najpre dobio zabranu prilaska u trajanju od 48 sati, a potom je ta mjera produžena na još 30 dana.

Ana je, po svemu sudeći, i dalje potresena zbog situacije, pa je na društvenim mrežama osvanula još jedna njena objava sa jasnom porukom.

"Isprovociraju nas, izlude i poslije mi krive kad im polupamo sve ili polupamo njih! Smiješno!", napisala je pjevačica.

Rale umiješao i njenu majku

Ana je, inače, nedavno prokomentarisala to što je Rale objavio prepisku sa njenom majkom, u kojoj ona navodno kaže da je trebalo više da je tuče.

"Bednik ide i priča šta mu je moja majka rekla! Reći će njemu moja majka kad mu sada ode na kućnu adresu!", istakla je pjevačica bijesno.

Šminkerka razlog sukoba?

Ana je istakla da je razlog sukoba sa Raletom bila "lažna šminkerka".

"Bježala sam iz kuće, nisam htjela da sjedim, a gospodin u 5.30 kaže: "Evo nove prilike", pošto se same nude šminkerke lažne, njegov broj je bio na Instagramu, više ne stoji. On briše poruke i ispod samo piše: "Dogovoreno"... Je l' dogovoreno? Evo, dogovoreno ti je zauvijek! Pogrebna oprema stiže po tebe, da znaš!", govorila je Ana Nikolić.

Ana je umešala i Olju Bajrami u skandal:

"Pali standardi, od pjevačice do lažnih šminkerki. Putevi su dugi, ali s Anom su kraći. Hvala, doviđenja! Svi putevi vode ka Ani. S Anom su putevi kraći! Koji bre Rale, koga on zanima više, od danas nikog", jasna je bila Ana za "Dnevni Avaz".