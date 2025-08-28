logo
Bivši Ane Nikolić bio sa još jednom pjevačicom: Progovorila Olja Bajrami i tek će nastati opšti haos

Autor Đorđe Milošević
0

Olja Bajrami je otkrila kako je došlo do upoznavanja sa Raletom, a onda sasvim slučajno, a možda i namjerno, umiješala još jednu svoju koleginicu u skandal.

Bivši Ane Nikolić bio sa još jednom pjevačicom Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevačica Olja Bajrami našla se u centru skandala koji je izbio između Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta.

Podsjetimo, Ana je prijavila Raleta za nasilje, nakon čega mu je izrečena zabrana prilaska, a potom je otkrila da ju je, navodno, varao upravo sa Oljom Bajrami.

Nikolićeva je juče poručila da se Olja Bajrami u aktuelnoj situaciji sa Raletom "reklamira preko nje", dok je sada stigao odgovor bosanske pjevačice, koja je iznela svoje viđenje i objasnila kako je zapravo upoznala kompozitora.

"Rale me je upoznao preko mog menadžera, došli smo kod njega u studio. Došla sam u taj studio onako nezainteresovana totalno, u jedan studio gdje je prašina bila, gdje vidim da tu nema neke energije", rekla je Bajrami na početku.

"On je tad bio u nekom razilaženju sa Indirom Radić, nije radio, pao je bio dosta u poslu... Mi smo tu došli, a on se zaljubio! Njemu se zaljubiti u pjevačicu je kao "hoćeš čašu vode", odmah... Da se razumijemo", kazala je potom Olja Bajrami.

"Zvao me je posle da snimim neku riječ koja navodno nije bila snimljena prvog puta, to je bila samo navlakuša da dođem, naravno. Došla sam i ostala sam malo duže, mi smo se družili, upoznavali", istakla je Olja potom za "Pričaonicu Sanje Ćulibrk".

Ana Nikolić se gušila u suzama

Ana se sinoć oglasila još jednim snimkom o situaciji sa Raletom.

Nikolićeva je na svom Instagramu objavila potresan video koji je nastao 17. avgusta ove godine u kom je jecala i jedva dolazila do daha, objašnjavajući ko je kriv.

Tagovi

Ana Nikolić selma bajrami Goran Ratković Rale

