Uzela makaze i odsJekla kosu: Ana u haosu zbog Raleta, demolirala "mečku", na terasi propast, komšije bijesne

Nakon skandaloznog snimka na kom je optužila Gorana Ratkovića za nasilje, Ana se vratila u stari kraj u koji je došla posle tri dana boravka u hotelu, u kom je boravila od incidenta na Avali.

Ana Nikolić u subotu je prijavila policiji partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, nakon čega mu je izrečena mjera zabrane prilaska u trajanju od 48 sati, koja je posle produžena na 30 dana.

U međuvremenu su se u javnosti oglašavali i pjevačica i kompozitor, iznoseći strašne optužbe na račun jedno drugog, a prema priči Kurirovog izvora upućenog u dešavanja, Ana sve do srede rano ujutru nije ni dolazila u stan na Voždovcu.

Pjevačica je pravo sa Avale, posle posete Urgentnom centru i policijskoj stanici, s drugaricom otišla u hotel kako bi se sklonila od svih.

"Da bi izbjegla medije, Ana je odmah otišla u jedan hotel i tamo provela tri dana, te skoro da nije izlazila. Sve vrijeme je plakala i bila je jako uznemirena zbog čitave situacije s Raletom, a u jednom trenutku je našla i makaze i sebi od tuge odsjekla kosu. Ovo ju je baš dotuklo jer je sigurna da ju je on varao gdje je stigao. Ona je samo u ponedeljak otišla do manastira Rakovica, gdje se pomolila i upalila svijeće."

"Sva je bila zakamuflirana kako je neko ne bi primijetio i uslikao. Jedva je hodala od stresa i plača. Odmah posle toga se vratila u hotel i više nije izlazila. Laknulo joj je tek kad je saznala da je Rale dobio zabranu prilaska od 30 dana i da neće smjeti da joj dolazi na vrata. Tada je odlučila da se vrati u svoj stan. Došla je pred zoru, a sada je u njemu sama, zatvorila je sve prozore i ne planira da izlazi", zaključuje izvor.

Tragom te priče, ekipa Kurira je juče rano ujutru posjetila naselje na Voždovcu gde Ana ima svoj stan, kako bi saznali šta se tamo dešava nakon skandala. Čim su stigli, mogli su da primete njen automobil koji je bio parkiran ispred ulaza, a na kom su vidljivi tragovi udarca u rampu kuće na Avali, o čemu je i sam Rale govorio za medije. Luksuzni "mercedes" je, blago rečeno demoliran, pa mu je pored ogrebotina i ulubljenja sa svih strana, prednji deo zalepljen crnom izolir trakom kako ne bi otpao do posjete auto-servisu.

Unutrašnjost automobila je priča za sebe - u njemu se vide razbacani pikavci i pepeo, ostatci trule jabuke, etikete s garderobe, termos, razni otpaci, ranac Anine ćerke...

Ni na njenoj terasi nije bilo bolje stanje, izgledala je, kako je jedna komšinica ranije izjavila, kao da je bačena bomba. Tepisi, traka za trčanje, bicikl, kutije i kese s đubretom, crni džakovi i saksije samo su neke od stvari koje smo mogli da primijetimo. Roletne su bile spuštene, a na pozive pjevačica nije odgovarala.

"Tuga šta se dešava s tom ženom. Čula sam je kad je jutros dolazila. Odmah je otišla u stan. Ko zna kad će ona izaći. Mislila sam da će se malo oporaviti, vidim da je dosta radila ljetos, imala je hitove", navodi komšinica.

"Onaj čupavi deda je za sve kriv. Nadam se da se neće pomiriti. Baš mi je žao Ane", kratko nam je rekla jedna Anina komšinica.

