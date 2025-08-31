"Ovo je neko pogrešio sigurno": Legendarna pjevačica se javila Mariji Šerifović, nije mogla da sakrije iznenađenje

Pjevačica Tereza Kesovija poslala je poruku Mariji Šerifović koja ju je dirnula i obradovala.

Pjevačica Marija Šerifović nedavno je bila prijatno iznenađena kada je na Instagramu dobila poruku pohvale od legendarne Tereze Kesovije.Poznata po svom britkom jeziku i iskrenom stavu, Marija se nedavno našla u zanimljivoj dilemi koju joj je zadala majka Verica Šerifović, da bira između dve velike umjetnice: Bisere Veletanlić i Tereze Kesovije.

Ovaj izazov podstakao ju je da podijeli jedno nedavno iskustvo koje ju je posebno obradovalo i zbog kog se, kako kaže, oseća izuzetno srećno.

"Terezu Kesoviju ne poznajem, niti sa odrastala uz tu muziku, u smilsu mojih godina i njenih, ali me je njen gest oduševio. Tereza mi je nedavno poslala poruku u DM na Instagramu, rekoh ovo je neko nešto pogrešio sigurno. Imala je samo riječi hvale i od tada smo u kontaktu. To svakom interperatoru znači", rekla je Marija.

"182. dan bez tebe"

Podsjetimo, juče je na Novom bežanijskom groblju u Beogradu održan šestomjesečni pomen osnivaču i dugogodišnjem direktoru "Grand" produkcije, Saši Popoviću. Među ožalošćenim prijateljima i saradnicima nije bilo Marije Šerifović. Pjevačica se nalazi van Srbije, zbog čega nije bila u prilici da dođe na Novo bežanijsko groblje, ali se oglasila na svom Instagramu.

"182. dan bez tebe. Da samo znaš koliko te često spominjem. Da samo znaš koliko mi nedostaješ", napisala je Marija u opisu objave.