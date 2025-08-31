logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je neko pogrešio sigurno": Legendarna pjevačica se javila Mariji Šerifović, nije mogla da sakrije iznenađenje

"Ovo je neko pogrešio sigurno": Legendarna pjevačica se javila Mariji Šerifović, nije mogla da sakrije iznenađenje

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Tereza Kesovija poslala je poruku Mariji Šerifović koja ju je dirnula i obradovala.

"Ovo je neko pogrešio sigurno": Legendarna pjevačica se javila Mariji Šerifović, Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Pjevačica Marija Šerifović nedavno je bila prijatno iznenađena kada je na Instagramu dobila poruku pohvale od legendarne Tereze Kesovije.Poznata po svom britkom jeziku i iskrenom stavu, Marija se nedavno našla u zanimljivoj dilemi koju joj je zadala majka Verica Šerifović, da bira između dve velike umjetnice: Bisere Veletanlić i Tereze Kesovije.

Pogledajte fotografije Marije Šerifović:

Ovaj izazov podstakao ju je da podijeli jedno nedavno iskustvo koje ju je posebno obradovalo i zbog kog se, kako kaže, oseća izuzetno srećno.

"Terezu Kesoviju ne poznajem, niti sa odrastala uz tu muziku, u smilsu mojih godina i njenih, ali me je njen gest oduševio. Tereza mi je nedavno poslala poruku u DM na Instagramu, rekoh ovo je neko nešto pogrešio sigurno. Imala je samo riječi hvale i od tada smo u kontaktu. To svakom interperatoru znači", rekla je Marija.

"182. dan bez tebe"

Podsjetimo, juče je na Novom bežanijskom groblju u Beogradu održan šestomjesečni pomen osnivaču i dugogodišnjem direktoru "Grand" produkcije, Saši Popoviću. Među ožalošćenim prijateljima i saradnicima nije bilo Marije Šerifović. Pjevačica se nalazi van Srbije, zbog čega nije bila u prilici da dođe na Novo bežanijsko groblje, ali se oglasila na svom Instagramu.

"182. dan bez tebe. Da samo znaš koliko te često spominjem. Da samo znaš koliko mi nedostaješ", napisala je Marija u opisu objave. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marija Šerifović Tereza Kesovija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ