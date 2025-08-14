Estradi masovno propadaju biznisi: Uložili "bijesne" pare, a završili u minusu, ljude nije zanimalo šta nude

Kako stvari stoje, ni pjevačima ne cvjetaju ruže kad je riječ o privatnim biznisima. Iako su se oslanjali na druge izvore prihoda, izgleda da im ipak mikrofon ne "gine"

Nedavno su mediji prenijeli vijest da je reperu Nućiju propao privatni biznis, kiosk brze hrane koji, prema navodima, već neko vrijeme posluje u velikom minusu. Iako je projekat započet sa velikim očekivanjima, čini se da ulaganja i trud nisu donijeli željene rezultate.

Nući, međutim, nije usamljen primer, mnoge domaće javne ličnosti okušale su se u privatnom preduzetništvu, investirale značajne sume novca, ali su se na kraju suočile sa sličnim neuspjesima.

Dragan Kojić Keba

Pjevač se svojevremeno na sva usta hvalio kako je uložio ogroman novac u privatni biznis u oblasti alternativne medicine, ali mu posao ipak nije zaživio, te je sada navodno u velikim dugovima.

Milica Todorović

Milica Todorović otvorila je prije devet godine nekoliko restorana brze hrane, odnosno one u kojima se prodaje kebab. Međutim, jedan takav restoran je morala da zatvori, ali pjevačica nije otkrila iz kojeg razloga je to učinila.

Tina Ivanović

Tina Ivanović je bila većeg apetita, pa je sa, sada bivšim mužem Zvezdanom Anđićem, otvorila televiziju krajem 2009. godine. Međutim, ovaj biznis im nije dugo potrajao, pa su već šest mjeseci kasnije riješili da stave katanac vrata. Kako se pisalo tada, posao je išao neočekivano loše, pa su Tina i Zvezdan morali da isplate zaposlene, zatvore televiziju i da se ponovo oslone na pjevačicine tezge kada su upitanju novčani prilivi.

Slavica Ćukteraš

Salon ljepote u svom rodnom Šapcu je svojevremeno držala je Slavica Ćukteraš. Ona je davnašnju želju ostvarila prije sedam godina kada joj je pjevačka karijera podbacila, ali joj ruže nisu cvjetale ni u privatnom biznisu, pa je bila primorana lokal da zatvori.

Goga Sekulić

Pjevačica Goga Sekulić prije dosta godina otvorila je salon ljepote u Knez Mihailovoj ulici, koja je koristila najnovije metode za uljepšavanje noktiju, te je estrada rado dolazila kod Goge u salon na pedikir i manikir. Međutim, Gogin salon nije poslovao onako kako je ona željela, a pored toga nije imala vremena zbog pjevačkog posla da mu se potpuno posveti, pa je riješila ubrzo da ga zatvori.

Marija Šerifović

Marija Šerifović je morala da zatvori poslastičarnicu koju je otvorila sa svojom majkom Vericom.

Haris Džinović

Haris Džinović svojevremeno je držao kafanu u prijestonici Francuske, međutim to je, kako je sam priznao, bila loša odluka.

"U Parizu sam ostao dvanaest godina, prijatelj i ja smo kupili kafanu da bi pili i da nas posle ne bi tjerali konobari kada je fajront. Nikada nisam mislio niti imao namjeru da mikrofon zamijenim tanjirom. Ali da imamo kafanu u kojoj ćemo piti do kada hoćemo i da mi sebi napravimo fajront. Imali smo tada mogućnosti, pa smo je mogli priuštiti sebi. Nije bila aman zaman skupa. Radila je fino, ali ja sam najveći krivac što nije ostala od danas ili ostala duže do tri godine. Zato što sam bio najbolji gost tu. Kako god dođe neko rekao sam "račun meni", "ovo ide na mene", "ovaj ne mora platiti" i sve tako u krug. I na kraju kada dođe dan pitam koliko smo zaradili, a on kaže šefe imamo samo za nabavku. Tako da smo morali prodati tu kafanu i to je era o kafani" rekao je Haris jednom prilikom u emisiji "Balkanskom ulicom", da bi se nakon iskustva sa životom u Francuskoj vratio na naše prostore.

