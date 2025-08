Desingerica ne zna ko je Marija Šerifović: Reper bez dlake na jeziku o Pinkovim zvezdama, šokirao izjavom

Kontroverni reper dotakao se svog žiriranja u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde.

Kontroverzni reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, trenutno nastupa punom parom na crnogorskom primorju, odakle se oglasio za srpske medije.

Reper je prokomentarisao brojne aktuelnosti, krizu na primorju, a dotakao se i svog žiriranja u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde, koje startuje uskoro, kao i otkud to da je izbor pao na njega.

"Ne znam, to je bio njihov izbor da ja budem prvi. Da budem neko sa kim će da se dogovaraju. Priliči jednoj ovakoj ličnosti. Oni su u svojim nekim dogovorima došli od toga da sam ja dobra opcija za te stvari. Malo smo sastančili, ispričali se, videli moje viđenje, pa njihovo. U principu, biće to dobro, biće drugačije sigurno nego što je bilo bilo šta drugo zato što je drugačije vrijeme. Određeno vrijeme mora da prati određena muzika i određeni žiri i određene popularne stvari i određeni mainstream, tako da, generalno sad neki koncepti koji su bili i formati tih emisija, da kažemo televizijskog karaktera nisu možda imali taj neki moderniji malo i urbani pristup. Tako da i mene zanima kako će to izgledati iskreno i ja ne znam, ja te stvari radim spontano i zanima me baš da vidim kako ću se snaći u toj ulozi žirija i ostalo. Da sam merodavan, merodavan sam."

Dragomir ističe da nije pričao sa kolegama i da ne zna ko će mu se još pridružiti:

"Nisam nešto pričao s kolegama, ne znam još tačno ko će sve biti tu. Još vijećamo ko će da bude, šta će da bude, kako će da bude, ko je najbolji za takav format emisije. U principu, sigurno neće biti neko ko nije merodavan za to mjesto, jer ja prvi ne bih radio takvu vrstu emisija gdje će to da bude, da kažeš, da sjedim za istim stolom sa nekim ko nema rezultat."

Za kraj, iznenadio je odgovorom da ne zna ko je Marija Šerifović, budući da se spekulisalo da će se i ona naći u žiriju, ali je na kraju pjevačica demantovala navode.

"Ko je to? Ima mjesta za sve ljude, šta vam je, ko je ta Marija Šerifović? Na ovom svijetu ima mjesta za sve", rekao je Desingerica.

