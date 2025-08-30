Pjevačica Marija Šerifović je na svom Instagramu objavila fotografiju sa Sašom Popovićem i napisala da joj mnogo nedostaje.
Danas je na Novom bežanijskom groblju u Beogradu održan šestomesečni pomen osnivaču i dugogodišnjem direktoru "Grand" produkcije, Saši Popoviću.
Mnoge javne ličnosti su došle kako bi odale počast prijatelju i saradniku, a ono što je sve iznenadilo jeste to da se njegova kuma Lepa Brena nije pojavila, kao ni Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša.
"182 dana bez tebe, da znaš koliko te spominjem": Marija nije došla na pomen Saši Popoviću, oglasila se na mrežama
Među ožalošćenim prijateljima i saradnicima nije bilo ni Marije Šerifović. Pjevačica se nalazi van Srbije, zbog čega nije bila u prilici da dođe na Novo bežanijsko groblje, ali se oglasila na svom Instagramu.
Ona je podijelila fotografiju sa Popovićem i javno priznala da joj mnogo nedostaje.
"182. dan bez tebe. Da samo znaš koliko te često spominjem. Da samo znaš koliko mi nedostaješ", napisala je Marija u opisu objave.