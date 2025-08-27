"Izvini što je Ana moja mama": Rale tvrdi da je sa ćerkom čekao pjevačicu usred noći, isplivala njegova strana priče

Goran Ratković Rale prisjetio se neprijatne situacije kada je, usred noći, Ana Nikolić zahtijevala da odmah vrati njenu ćerku Taru kući.

Izvor: Instagram printscreen

Kompozitor Goran Ratković Rale nedavno je otkrio neprijatnu situaciju u kojoj se našao zbog sukoba sa Anom Nikolić, a u koju je uključena i njena ćerka Tara. Naime, Tara je tada bila kod njega, kada je pjevačica iznenada pozvala i zahtijevala da joj dijete odmah vrati. Ipak, pošto tada nije bila kod kuće, Rale i Tara su dva puta noću čekali po pola sata, dok se Ana nije pojavila.

Pogledajte fotografije Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta:

"Ja kod mene kući, ona me zove: 'Gdje mi je dijete?!' Rekoh joj da sam je tek stavio da spava. Eto je ona: "Hitno je dovedi kući, hitno!" Ja budim malu, govorim joj: 'Tara, rekla mama da ideš kući' Mi dođemo, zvonimo. Nemam ključ, nje nema. Ja je zovem, ne javlja se. Čekali smo je pola sata, dijete zaspalo u kolima. Odvezem ja Taru nazad, taman dođem do kuće, ulazim u garažu, ona zove: 'Gdje mi je dijete' Rekoh: 'Sad sam bio kod tebe, čekao sam te pola sata' 'Hitno mi dovezi kući!' Tara se budi, čuje to i govori: 'Rale, vozi me kod mame' Mi odemo tamo, a ona opet nije kući! Tara se budi i pita me šta se dešava. Ja joj kažem da majka opet nije tu, a dijete mi kaže ovako: "Rale, izvini, molim te, što je moja mama, moja mama", rekao je Rale za "Hype".

Ana se oglasila

U jednom trenutku pominjalo se i oduzimanje djeteta, nakon čega se oglasila i Ana Nikolić, koja je dala svoj komentar.

"Raletu bih poručila, Sraletu, da ne s*re više, da začepi gubicu, jer ako počnem da pričam sve od početka, neće mu biti dobro. Sramoto za muški rod. Hermafroditu. Treba da promijeniš pol. Lažeš, na Boga ne misliš. Ali ima Boga. Neće mnogo proći. Neće ti biti dobro. Sramoto, sram te bilo. Dokle više? A što si me lagao dvije godine? Šta sad lažeš? Budi, bre, gospodin čovjek i reci. Da, p**ka sam, da. Smrad sam, da. Lagao sam. Da te neko iole poštuje. Ološu jedan, sramoto jedna, bre. Sram te bilo, bre. A moje dijete je toliko veliko da sve zna", govorila je pjevačica.

"Ne može više niko da mi prijeti da će da mi oduzmete dijete. Pa nije moje dijete kutija. Prazna kutija kao ti, za Novu godinu, ispod jelke. To si ti. Prazna kutija, prazan poklon, hodajuća laž. Čovjek čim zine slaže. Sramoto jedna. Vjerovala sam ti, vodila sam te po bolnicama. Tebe, oca, redom. Koga god je trebalo. Jel te nije sramota više da lažeš?", nastavila je Ana.

Izvor: Hype/ MONDO