Raletu prijeti kazna zatvora? Bivšem dečku Ane Nikolić izrečena nova policijska mjera, odmah reagovao

Goranu Ratkoviću Raletu produžena je mjera zabrane prilaska pjevačici Ani Nikolić.

Nakon što ga je Ana Nikolić prijavila za nasilje, Raletu je izrečena mjera zabrane prilaska u trajanju od 48 sati, a kako je kompozitor otkrio mjera je produžena na 30 dana.

"Izrečena mi je privremena mjera zabrane prilaska 48 sati i dobiću još mjesec dana. Takva je procedura, niko neće da reskira da dođe do incidenta. Posle će tužilac vidjeti da li ima elemenata da me krivično goni ili ne. Problem je što je od incidenta do danas ona meni poslala sigurno 400 poruka", rekao je Rale za Blic i otkrio da mu pijeti kazna zatvora.

"Prijetnje su bile, a ja ne smem da odgovorim ni na jednu. Ne smijem da odgovorim ništa, sve da napišem i "Volim te", ona može da me prijavi i da ja dobijem 60 dana zatvora. Prijeti mi nekim ministrima i glupostima, kao da će neko da se bavi sa njom i sa mnom".

"Bilo je nasilja"

Do navodne tuče nakon koje je Ana Nikolić prijavila Ratkovića, došlo je u njegovoj kući na Avali.

"Na neki način jeste istina da je došlo do nasilja, ali ja više ne znam ko je tu nasilnik, a ko trpi nasilje. To je obostrano, neka veza koja je apsolutno toksična, mi ne možemo da sastavimo tri dana da budemo okej. Jednom smo samo sastavili nedelju dana i to je maksimum", rekao je Rale, a onda otkrio šta se dogodilo tog dana kada ga je Ana prijavila za nasilje.

"Tog dana, ja sam spavao u sobi, a ona je uzela da mi provjerava telefon i čita poruke. Našla je prepisku sa djevojkom koju ja i ne poznajem. To je neki njen fan, pisala mi je kada smo išli na Krk. Meni je broj telefona pisao na Instagramu, našla me je i rekla da je šminker i da bi joj bila čast da našminka Anu ukoliko nema šminkera. Međutim, nas je tada zvao bivši muž Dragane Mirković, moj prijatelj Toni Bijelić, da dođemo kod njega u Opatiju da nas ugosti i da se družimo. On je tada Ani organizovao i frizera i šminkera, i ja sam se djevojci zahvalio i napisao da imamo šminkera i da ćemo joj se obratiti možda nekom drugom prilikom. Tamo se Ana posvađala sa šminkerkom koju je Toni organizovao i ja sam napisao "Evo vam druge prilike". Ana je to pročitala i poludjela jer je mislila kao da sam ja imao nešto sa tom djevojkom, a to veze nema sa životom... Tu kreće ludilo: "Ti me varaš", rekao je Rale između ostalog.

