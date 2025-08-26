"Zašto si to uradio Rale!": Bolni krici Ane Nikolić, jeca na sav glas, objavila potresan snimak

Ana je objavila potresan snimak na kom je vidimo kako jeca i guši se u suzama i otkrvljuje Gorana Ratkovića Raleta, koga je optužila za nasilje, za sve ovo što joj se dešava, kao i da zna istinu.

Izvor: Instagram/ananikolicofficial/Prinstscreen

Pjevačica Ana Nikolić nedavno je prijavila bivšeg partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, zbog nasilja. Nadležni organi odmah su reagovali i Raletu izrekli meru zabrane prilaska Ani u trajanju od 48 sati, koja je potom produžena na narednih 30 dana.

Nikolićeva se ovim povodom već oglašavala u više navrata, a sada je na svom Instagram profilu podijelila još jedan potresan snimak. Na videu se vidi kako pjevačica jeca na sav glas, drži se za glavu dok joj niz lice liju suze, a sve vrijeme ponavlja iste riječi, potpuno slomljena emocijama.

Pogledajte 01:06 Ana Nikolić jeca na sav glas Izvor: Instagram/ananikolicofficial Izvor: Instagram/ananikolicofficial

"Zašto, zašto bre, zašto si to uradio? Zašto, zašto? Sve znam, sve osjećam, praviš me budalom, zašto si ubio sve?", jecala je Ana:

"Sramota me je moje sramote, sramota me je kome sam poklonila dvije godine."