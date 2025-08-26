"Umalo mi ruku nije otkinula" : Rale ne prestaje da iznosi prljav veš iz veze sa Anom Nikolić, ostavila ga na pumpi

Pjevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera kompozitora Gorana Ratkovića Raleta policiji zbog nasilja. Kompozitoru je odmah određena mjera zabrane prilaska pjevačici 48 sati, nakon čega je produžena na 30 dana

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Ana i Rale su se često javno svađali, raskidali i posle ponovo mirili. Kompozitor se posle incitenda oglasio za Kurir i u ispovijesti otkrio svoju stranu priče, ali i šta se sve desilo

"Evo, sad smo imali nastup u Bosni i krenemo kući. Ona nešto krenulo me da ljubomoriše. Nismo prošli 10-15 kilometara i ona opet kreće da se hvata za volan. I kao meni: "Ej dečko, hoćeš da poginemo ovdje?" Ja kažem: "Ženo, samo me ostavi, molim te, vozim sve u redu, nema problema", počeo je kompozitom o jednom od svađa sa Anom posle jednog nastupa u Bosni.

Rale je rekao da je sve krenulo zbog upaljača, koji nije imala u tom trenutku, pa je svratio na pumpu da joj kupi.

"Ja vidim neku pumpu malu. Pogledam radi, staonem na pumpu, uđem unutra da kupim upaljač, sve vrijeme iza nas ide obezbjeđenje. Kupim upaljač, izlazim sa pumpe, ona je prešla s mesta suvozača na mjesto vozača. Prilazim, otvorim vrata da uđem, ona daje gas i odlazi. Znači, ruku kad mi nije otkinula. Rekao sam čovjeku iz obezbjeđenja da krene za njom, da ne zna kuda ide, a da ću ja zvati nekog iz Beograda da dođe po mene", dodao je Rale, koji je, kako je ispričao, došao u Beograd sjutradan, a Ana se i ne sjeća šta se desilo.

"Dođem u Beograd u osam ujutru. Evo nje oko pola dva, po podne, i kaže: "Je li, p*čko, ostavio si me na pumpi u Bosni". "Čekaj, bre, ko je koga ostavio? Ja tebe ili ti mene? Ti si, prešla sa mjesta suvozača i sela za volan, dala gas i otišla. Kako sam te ostavio?", pravdao se njoj kompozitor, ali kako je rekao, Nikolićeva je ostala pri svom i rekla mu da je vozio pijan, krivudao putem lijevo-desno, i kako je ona prešla kod obezbjeđenja jer nije htjela da je on vozi pijan.

"To su neki filmovi, kakvo obezbjeđenje, presrijeće, nemam pojma ja, ono, baš sam pozvao čovjeka da ga pitam da li mi je presjekao put ili da li sam ja stao na pumpu da kupim upaljač. Ana meni kaže: "Rale, o čemu pričaš, brate, vozila sam iza vas". Ali ona sad to kad ispriča nekom ili javno, evo, ja sam nju ostavio na pumpi. Ja sam taj ko je bio pijan, koji je vozio putem lijevo-desno, koga je obezbjeđenje presrelo, zaustavilo i šta ja znam, šta već ne. To su te priče. E sad, vjeruju ili ne vjeruju? Njoj se naravno veruje jer je ona u očima ljudi iskrena. A to koliko je ona iskrena, ja sam iskreniji puta pet. Kod mene, znaju ljudi, ja nikad u životu nisam kalkulisao. Ako mi se nešto ne sviđa, ja kažem ne valja", ispričao je Rale.

(Kurir, MONDO)