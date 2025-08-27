logo
Tanja Savić bez šminke i u bikiniju pokazala zanosne obline: Fanovi oduševljeni prirodnim izgledom

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Tanja Savić uživa na ljetovanju, odakle je podijelila zavodljiv snimak.

Tanja Savić bez šminke i u bikiniju pokazala zanosne obline Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Tanja Savić nedavno je iznenadila fanove pojavivši se bez šminke i u bikiniju, ponosno ističući svoje obline. Ona trenutno boravi na luksuznoj destinaciji zajedno sa verenikom Mukijem Bešićem i sinovima, odakle redovno dijeli momente sa svojih društvenih mreža.

Pogledajte fotografije Tanje Savić sa ljetovanja:

Iako je rijetko viđamo u ovakvom izdanju, Tanja je odlučila da pokaže svoju prirodnu ljepotu i samopouzdanje, izazvavši brojne pozitivne reakcije. Na Instagramu je pjevačica podijelila snimak na kome nema ni malo šminke. Sa razbarušenom, mokrom kosom, Tanja je zablistala u crnom kupaćem kostimu koji je istakao njene prirodne, bujne grudi.

"Samo divljina", napisala je Tanja.

Tanja o dečku

Inače, nedavno je Tanja Savić, govoreći o svom partneru, Muhamedu Mukiju Bešiću istakla da je on pažljiv.

"Dečko me požuruje! Požuruje me do neke granice, a kad vidi da mi to stvara neki pritisak, onda se zaustavi. Za neke druge stvari me ne požuruje, ali navikla sam", rekla je kroz osmijeh, pokazujući koliko cijeni njegovu podršku.

Pjevačica Tanja Savić nedavno je obavijestila javnost da je zbog iscrpljenosti i bolesti morala da otkaže predstojeće nastupe.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Tagovi

tanja savić

