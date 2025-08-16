Tanja Savić otkrila detalje iz Brenine kuće: Prisjetila se prve posjete, ovo joj je posebno privuklo pažnju

Pjevačica Tanja Savić priznala da je oduševljena Breninom vilom na Bežanijskoj kosi.

Pjevačica Tanja Savić prisjetila se jedne posjete doma Lepe Brene gdje su takmičari "Zvezda Granda" snimali spot tada.

Tanja je priznala da je bila oduševljena Breninom vilom na Bežanijskoj kosi.

"Snimali smo zajednički spot u njenoj kući. Za mene je to bilo fascinantno! Gledala sam svaki ćošak i bila zadivljena. Kada sam ugledala bazen, pomislila sam: 'Bože, kada ću ja imati ovakav bazen?'" ispričala je Tanja kroz osmijeh.

Posebno joj je u sjećanju ostao jedan dio kuće u kojem su ona i koleginica Slavica snimale kadrove za spot.

"Imala je prostor sa sofom, a odmah ispred bio je đakuzi. Sve je djelovalo kao da smo u luksuznom hotelu. Bilo je prelijepo", dodala je pjevačica.

Tanja, kao i svi ostali finalisti "Zvezda Granda" bili su oduševljeni kućom.

"Bilo nam je sve novo. Većina nas dolazila je iz manjih mjesta, niko nije bio iz Beograda, niti je odrastao u kući sa bazenom. Svi smo bili skromni i tada prvi put došli kod Brene. Upijali smo svaki trenutak", kaže Tanja.

Kakav je Brena domaćin

Ona je otkrila i kako ih je Brena tada ugostila.

"Bila je divan domaćin. Sjećam se da je tada Viktor bio mali i stalno je išao za nama, volio je da se druži sa pjevačima", prisjetila se Savićka.

Prisjetila se početka svoje karijere

"Bilo je interosovanje kao da pjeva Lepa Brena na početku kada smo harali Srbijom. Sve je bilo puno gdje god bismo otišli", prisjećala se Tanja u emisiji "Exkluziv".

Prisjetimo se trenutka kada je Tanja bila gošća na Breninom koncertu:

Kako kaže, sebe ne doživljava kao veliku zvijezdu, kao i da ne može da kaže da ima fanove.

"Ja ne mogu da ukapiram da imam fanove, to mi je nekako veliki korak, ali imam obožavaoce moje muzikle", rekla je Tanja.