Dečko Jovane Jeremić imao aferu sa Tanjom Savić? Procurili detalji u javnost, otkriveno i gdje su se upoznali

Javnost i dalje bruji o rečenici koju je Jovana izjavila u jednoj emisiji, a tiče se njenog odnosa sa Draganom.

Voditeljka televizije Pink, Jovana Jeremić, nedavno je bila gošća u jednoj emisiji gdje se, između ostalog, osvrnula na svoju vezu s biznismenom Draganom Stankovićem i tom prilikom dala izjavu koja je privukla pažnju javnosti.

Naime, kada joj je postavljeno pitanje o trenutnom odnosu sa Draganom i o tome da li će njihova veza opstati do kraja godine, Jovana je odgovorila potvrdno, što je izazvalo dodatno interesovanje i podstaklo nagađanja.

I dok su sada svi pogledi uprti u Jovanu i Dragana, treba podsjetiti da je svojevremeno u fokusu bila navodna afera Dragana Stankovića, o kojoj se naširoko pričalo, ali i pisalo.

Naime, kako su ranije prenijeli domaći mediji, Dragan je navodno bio u tajnoj vezi sa pjevačicom Tanjom Savić, i to prije nego što je izbila pandemija korona virusa.

Kako je Hello pisao, njih dvoje su se upoznali na proslavi punoljetstva njegovog sina, koju je Dragan organizovao, a na kojoj je Tanja nastupala. Veza nije opstala i na kraju je došlo do raskida.

Kraj veze sa Draganom?

"Da, odgovor je da, nisam rekla da je to kraj veze. Ja sam u vezi sa Draganom, on je najbolji čovjek na svijetu prema meni. Ja želim da dobijem još jedno dijete, da se udam, i želim sa Draganom da imam to dijete. Mi ne živimo zajedno, moje dijete kreće u školu, a škola je prekoputa moje zgrade, a Dragan je u Grockoj, a nama to ne smeta", ispričala je Jovana, pa nastavila:

"Ostavila sam sve sama, iako sam vjerovala da će mi to ostvariti moj muškarac, znala sam da ću raditi na televiziji, a ove godine sam shvatila da sam čovjek mog života ja. To sam shvatila ove godine, kada sam saznala za borbu mog oca koji vodi jako tešku bitku. On je meni rekao da sam ja sve sama ostvarila, da mi to niko nije dao, da sam ja sama svoj gazda."

Ko je Dragan Stanković?

Voditeljka jutarnjeg programa na Pinku, Jovana Jeremić već neko vrijeme uživa u vezi sa 14 godina starijim biznismenom.

Riječ je o Draganu Stankoviću, vlasniku pekarske proizvodnje, koji ima oko 700 zaposlenih. Prije dvije godine Stanković je doživio milionsku štetu, kada mu se u toku noći u Grockoj zapalio objekat od 1.000 kvadratnih metara zbog kotlarnice. U pekari biznismena Dragana Stankovića, dečka Jovane Jeremić, prošle godine je ponovo izbio požar u jutarnjim časovima.