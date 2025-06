Tanja Savić samo što se vjerila, a već se ne zna da li će biti svadbe? Iznenadila sve priznanjem o žestokim svađama

Pjevačica Tanja Savić nedavno je pokazala verenički prsten, međutim, sada kao da je došlo do obrta u njenoj vezi.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Tanja Savić nedavno je zaprošena, a lijepe vesti otkrila je kada je pokazala javno predivan dijamanstski prsten.

Pjevačica ne krije koliko se obradovala zbog veridbe, a kako je priznala vjerenik Muhamed Muki Bešić ostavio ju je bez daha izborom prstena i organizacijom.

"Priželjkivala sam vjeridbu. Kad nekog volite prirodno je da se takve stvari dešavaju. Samo neka je dobro", rekla je Tanja, a onda otkrila da li je znala da će Muki da izvadi prsten:

"Pokazivala sam interesovanja da mi se sviđa neki prsten i onda je on tako ukapirao da u stvari treba da mi ga kupi", rekla je Tanja.

Međutim, pjevačica se onda dotakla i svadbe i daljih planova, otkrivši da u njihovom odnosu nije sve "med i mlijeko":

"Samo da smo živi i zdravi pa će biti. Mada nije to ni važno, s obzirom na to da se baš često svađamo", rekla je Tanja.

"Planiram treće dijete"

Podsjetimo, 11 godina mlađi Muki zaprosio je Tanju Savić prije nešto manje od mjesec dana. Pjevačica je oduševljeno rekla "da", a onda se odmah pohvalila dijamantskim prstenom.

Izvor: Pink scereenshot

Tada nije pominjala nikakvu svađu, već je govorila o proširenju porodice:

"Kad mi se čini da je teško stanem i kažem sebi da mogu ja to. Moje emocije mnogo zavise od mog partnera, meni kad ne ide u ljubavi osjeti se preko kamere, a i na mom koncertu. Kad je sve u balansu to se vidi. Kako zračimo takvog muškarca i privlačimo u život. U ovim godinama privukla sam ovakvog, ne znači da sam pogriješila u godinama kad sam griješila. Moraš da znaš da bi kasnije znao da cijeniš, to se privuče i dođe kao kruna. Pojavi se zaslužena osoba koja vas zaslužuje. Može da se priča o stvarima, a da bude lijepo i kad je tišina, a najvažnije je da se oseća mir i spokoj", rekla je Tanja Savić.

Ona je potom otkrila i detalje vjeridbe.

"Planiramo da pravimo kuću, pa kad se to završi... Samo neka mi dragi Bog da da rodim, to bi bio najveći blagoslov. Priželjkujem treće dijete. Voljela bih da mu rodim dijete i voljela bih da rodim još jedno dijete da uživam u ovim zrelim godinama", rekla je Savićeva u emisiji "Premijera - vikend specijal".

(Blic.rs/Mondo)