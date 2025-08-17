Kontroverzni reper ispratio Cecu na binu: Svi pričaju o njenoj reakciji kada ga je ugledala na nastupu

Ceca je nastupala u Crnoj Gori, a poznato je i da mnoge njene kolege uživaju u nastupima, što je bio slučaj i ovoga puta.

Izvor: TikTok

I dok se većina srpskih pjevača i pjevačica žali kako je sezona u Crnoj Gori "pukla" i da posjećenost na njihovim nastupima nije kao prethodnih godina, čini se da kod Cece to nije slučaj.

Ražnatovićka puno klubove širom primorja, a snimak sa nastupa u Budvi svima je privukao pažnju.

Na pomenutom video snimku vidi se Ceca koja stiže na nastup, obezbeđenje pokušava da je sprovede do bine, a tamo je čeka - Desingerica.

Poznato je da Ražnatovićka obožava kontroverznog repera, a u prilog tome govori i njena reakcija. Pjevačica je Dragomira izgrlila i izljubila kad ga je primijetila pored bine, a potom nastavila ka istoj i započela koncert.

