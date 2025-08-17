logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kontroverzni reper ispratio Cecu na binu: Svi pričaju o njenoj reakciji kada ga je ugledala na nastupu

Kontroverzni reper ispratio Cecu na binu: Svi pričaju o njenoj reakciji kada ga je ugledala na nastupu

Autor Đorđe Milošević
0

Ceca je nastupala u Crnoj Gori, a poznato je i da mnoge njene kolege uživaju u nastupima, što je bio slučaj i ovoga puta.

Kontroverzni reper ispratio Cecu na binu Izvor: TikTok

I dok se većina srpskih pjevača i pjevačica žali kako je sezona u Crnoj Gori "pukla" i da posjećenost na njihovim nastupima nije kao prethodnih godina, čini se da kod Cece to nije slučaj.

Ražnatovićka puno klubove širom primorja, a snimak sa nastupa u Budvi svima je privukao pažnju.

Na pomenutom video snimku vidi se Ceca koja stiže na nastup, obezbeđenje pokušava da je sprovede do bine, a tamo je čeka - Desingerica.

@topmediarsCeca kao diva stigla na nastup u Crnoj Gori: Desingerica je ispratio na binu!#ceca#fyp#foryou#viral#goviral♬ original sound - Vibe Tv

Poznato je da Ražnatovićka obožava kontroverznog repera, a u prilog tome govori i njena reakcija. Pjevačica je Dragomira izgrlila i izljubila kad ga je primijetila pored bine, a potom nastavila ka istoj i započela koncert.

Desingerica u Pinkovim zvezdama

Dragomir Despić Desingerica prihvatio je ulogu člana žirija u "Pinkovim zvezdama", a nedavno je otkrio kako je došlo do saradnje sa Željkom Mitrovićem i da li je imao posebne uslove prije potpisivanja ugovora. Osim njega, u žiriju će se naći Zorica Brunclik, Dragan Stojković Bosanac, Viki Miljković, ali i Jelena Karleuša, koja je burno reagovala na pomen koleginice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović nastup desingerica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ