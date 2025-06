Slađa Delibašić kipti od bijesa: Vesna tvrdi da je varala Đoleta sa kućnim prijateljem, hitno se oglasila

Vesna je otkrila da su Anabela i Gagi bili ti koji su dojavili Đoletu da se Slađa navodno držala sa kućnim prijateljem za ruke i izazvala buru u javnosti.

Izvor: YouTube/Hype TV, TV Pink / screenshot

Više od dve decenije nakon razvoda Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, njegova sadašnja supruga Vesna Đogani iznela je niz šokantnih tvrdnji o Slađi, a tiče se navodne preljube, u kojoj je glavni akter bila upravo Delibašićeva.

Kako Vesna tvrdi, Slađu su "na delu" sa prijateljem uhvatili Gagi Đogani i Anabela Atijas, te su odmah sve javili Đoletu.

"Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su videli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu šta je i kako je. Slađa je više puta čak i sama, kad je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam želela da budem samostalna. Ja njega više nisam trpela, nisam volela, nisam želela u svojoj blizini", ispričala je Vesna Đogani u jednoj emisiji i napravila opštu pometnju.

Sada se oglasila i Slađa Delibašić, koja ističe da su to sve nebuloze.

"To su nebuloze, ne znam šta je time htela da postigne, niti me interesuje, pričaju gluposti", istakla je Slađa za Informer.

Vesnu krivili za razvod

Sadašnja Đoletova supruga otkrila je sa čime se sve suočavala nakon njegovog razvoda od Slađe.

"Nikad me to nije doticalo. Od prvog momenta sam rešila to u svojoj glavi. Mi smo prvo počeli poslovnu saradnju. Shvatila sam da javnost ne mogu da menjam, osim da utičem svojim delima. Ne želim da gubim svoju energiju i snagu da udovoljavam svima njima. Sigurna sam u našu zajednicu, kada je počelo da bude emotivno i poprima drugu dimenziju, shvatila sam da mi niko ništa ne može ako ja s njim u četiri zida imam iskren odnos. Sada sam zrela, treba mi 5 minuta da raščistim sa sobom, ali svesna sam da će me to uvek pratiti. Mi smo 20 godina zajedno, nismo dva minuta, ali neki ljudi nikako da shvate", rekla je pre nekoliko godina Vesna.