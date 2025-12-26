Glavni sekretar NATO-a Mark Rute ističe da je jedini način da se Putin zaustavi jačanje Ukrajine i veća ulaganja članica u odbranu.

Izvor: JAKUB GAVLAK/EPA/Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute ističe da je ključno ojačati Ukrajinu i povećati izdvajanja članica za odbranu, kako bi se osiguralo da se Putin ne usudi da napadne nijednu zemlju Saveza.

"Kako bi se osiguralo da se ruski predsjednik Vladimir Putin ne usudi da napadne nijednu državu članicu NATO-a, ključno je maksimalno ojačati Ukrajinu", izjavio je glavni sekretar Saveza, Mark Rute.

Rute je naglasio da takav pristup zahtjeva i od samih članica NATO-a da povećaju svoja izdvajanja za odbranu. Objasnio je da bi ispunjavanjem ta dva uslova - jačanjem Ukrajine i većim ulaganjem u odbranu - Savez postao dovoljno snažan da se odbrani, a Putin se nikada ne bi usudio da preuzme takav rizik.

Podsjetimo, Rute je i ranije izjavio da se NATO mora pripremiti za rat razmjera kakve su doživjeli naši djedovi i pradjede. S tom procjenom, međutim, nije se složio njemački ministar odbrane Boris Pistorius, koji je izrazio skepticizam u vezi sa scenarijem sveobuhvatnog rata između Rusije i NATO-a.