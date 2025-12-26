Kim Džong Un najavio je tokom posjete postrojenju za proizvodnju municije da će Sjeverna Koreja nastaviti da radi na razvoju raketa

Izvor: Pang Xinglei / Xinhua News / Profimedia

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un najavio je tokom posjete postrojenju za proizvodnju municije da će Sjeverna Koreja nastaviti da radi na razvoju raketa u narednih pet godina, objavili su državni mediji.

Kim je rekao da je „sektor proizvodnje raketa i granata u zemlji od najveće važnosti za jačanje ratnog odvraćanja“, prema KCNA.

Kim je ratifikovao nacrte dokumenata za modernizaciju velikih preduzeća za proizvodnju municije koji će biti podnijeti ključnom partijskom kongresu početkom 2026. godine kada će biti predstavljen plan razvoja Sjeverne Koreje za narednih pet godina, izvijestila je KCNA.

Proširenje proizvodnih kapaciteta

Naložio je proširenje proizvodnih kapaciteta raketa i granata, napominjući da će se o planovima za izgradnju novih fabrika municije odlučivati na predstojećem partijskom kongresu, prema KCNA.

„Da bi se zadovoljile buduće potrebe raketnih i artiljerijskih snaga Korejske narodne armije, neophodno je kontinuirano podizati nivo modernizacije industrije municije osnivanjem novih fabrika kako je planirano“, rekao je Kim.

Izvještaj je uslijedio nakon objave da Kim nadgleda izgradnju nuklearne podmornice od 8.700 tona i probno lansiranje rakete zemlja-vazduh dugog dometa.