Samoubica je aktivirao eksploziv u džamiji Imam Ali u Homsu tokom molitve. Hitne službe i bezbjednosne snage nalaze se na licu mjesta.

Izvor: X/Nexta TV/Screenshot

Pet osoba je ubijeno, a 15 ranjeno kada je samoubica napao džamiju Imam Ali u četvrti Vadi al-Zahab u Homsu, Sirija, tokom molitve u petak, izvijestili su svjedoci. Napadač je navodno uzviknuo "Allahu Akbar" prije eksplozije.

Five people were killed and 15 wounded when a suicide bomber struck the Imam Ali mosque in Homs’ Wadi al-Dhahab district, Syria, during Friday prayers, witnesses reported. The attacker reportedly shouted “Allahu Akbar” before the blast.pic.twitter.com/Gi3tCrBzQ9 — Open Source Intel (@Osint613)December 26, 2025

Aktiviran eksploziv u toku molitve

Suicide bombing at Imam Ali Shiite mosque in Homs, Syria



A suicide attacker detonated explosives inside the Imam Ali mosque in Homs during prayers.



At least 12 people have been killed and dozens injured, according to local sources.



Emergency services and security forces are…pic.twitter.com/dlgJflF9GL — NEXTA (@nexta_tv)December 26, 2025

Podsjetimo, Ministarstvo je u svom saopštenju navelo da su snage unutrašnje bezbjednosti postavile kordon na džamiju i da su počele "istragu i prikupljanje dokaza kako bi se krivično gonili počinioci ovog krivičnog djela", prenosi NYT.

Eksplozija je istakla rastuće bezbjednosne izazove sa kojima se zemlja suočava godinu dana nakon svrgavanja diktatora Bašara el Asada.