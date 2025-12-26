Ministar Gordan Grlić Radman pozdravio je hapšenje Milorada Kovačevića u Crnoj Gori po zahtjevu Hrvatske, ističući da ratni zločini iz Domovinskog rata ne zastarijevaju i da će Hrvatska nastaviti dosljednu saradnju na njihovom procesuiranju.

Izvor: YouTube/printscreen/EU Debates | eudebates.tv

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, Gordan Grlić Radman, pozdravio je hapšenje Milorada Kovačevića u Zeti.

„Pozdravljamo hapšenje Milorada Kovačevića u Crnoj Gori po zahtjevu Republike Hrvatske i saradnju nadležnih tijela dviju država u ovom slučaju. Kovačević se tereti za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na dubrovačkom području 1991. godine. U stalnom smo kontaktu s crnogorskim institucijama u vezi s njegovim izručenjem. Ovaj slučaj potvrđuje da ratni zločini iz Domovinskog rata ne zastarijevaju, a Vlada Hrvatske će i dalje dosljedno sarađivati sa svim partnerima u njihovom procesuiranju i kažnjavanju, bez obzira gdje se počinioci nalazili“, naveo je ministar na mreži X.