Vlada i Opština Ulcinj osnivaju d.o.o. za upravljanje parkom, s kapitalom od četiri miliona eura. Prihodi dolaze od ulaznica, usluga i projekata, a dobit se dijeli proporcionalno vlasničkim udjelima uz mogućnost reinvestiranja.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Parkom prirode Ulcinjska solana upravljaće društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u kojem Vlada Crne Gore ima 60%, a Opština Ulcinj 40% vlasništva. Osnivački kapital društva iznosi četiri miliona eura, pri čemu će 100.000 eura biti uplaćeno prilikom registracije, a preostali iznos u pet jednako godišnjih tranši, proporcionalno udjelu osnivača – Vlada po 468.000 eura godišnje, a Opština Ulcinj po 312.000 eura.

Društvo će finansirati rad parka iz osnivačkog kapitala, prihoda od djelatnosti, naknada za korišćenje zaštićenog dobra, nacionalnih i međunarodnih programa i donacija. Prihodi će se ostvarivati kroz naplatu ulaska, pružanje turističkih usluga, korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, posmatranje ptica i snimanje filmova, reklama i spotova. Visinu i način obračuna naknada određivaće društvo uz saglasnost Vlade.

Upravljanje društvom vršiće odbor od pet članova: po jednog predlažu ministarstva ekologije i finansija, dva bira Opština Ulcinj, dok će direktor biti izabran javnim konkursom. Dobit društva dijeli se između osnivača u skladu sa njihovim udjelima, uz mogućnost reinvestiranja dijela dobiti u razvoj preduzeća.