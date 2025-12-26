Kako navode u saopštenju, 21. decembra nikšićka policija je obaviještena od strane medicinskih radnika Hitne pomoći Nikšić da se u njihove prostorije na ukazivanje ljekarske pomoći javila jedna osoba sa frakturom vilice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija u Nikšiću je saopštila da je rasvijetlila napad od 21. decembra, kada je jedna osoba teško povrijeđena u fizičkom sukobu zbog saobraćajnog nesporazuma. Identifikovani napadači, B.Š. (20) i U.Ć. (18), protiv kojih je podnijeta krivična prijava, fizički su, kako navodi policija, napali žrtvu udarcima pesnicama i nogama, izazivajući frakturu vilice.

“Policijski službenici su odmah, bez odlaganja postupili u odnosu na ovu prijavu i sa oštećenim obavili razgovor kada su došli do saznanja da je on sa njemu nepoznata dva lica imao verbalni, a zatim i fizički sukob, zbog nesporazuma u saobraćaju. Kako je naveo, ova dva lica su nakon verbalnog sukoba sa njim, izašla iz vozila u kojem su se nalazili i fizički ga napala zadajući mu udarce stisnutim pesnicama, a nakon sto je pao na tlo, nastavili su da mu zadaju udarce nogama u predjelu glave i tijela, kojom prilikom su mu nanijeli tešku tjelesnu povredu u vidu frakture vilice, konstatovanu u izvještaju ljekara specijaliste”, navodi policija.

Preduzimajući intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ovoga događaja policijski službenici su identifikovali izvršioce – B.Š. (20) i U.Ć. (18) i sa saznanjima povratno upoznali postupajućeg tužioca po čijem nalogu je protiv ovih lica krivična prijava podnijeta u redovnom postupku.