Izvor: printscreen beraneonline.me

Lazović je to kazao nakon što je Milo Božović, koji je danas nastavio da iznosi odbranu, odgovorio na pitanje advokata Nikole Martinovića koji zastupa Lazovića. Radi se o nastavku suđenja nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članova grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

"Uvijek sam bio na suprotnoj strani, protiv DPS-a. Petra i Zorana Lazovića nisam poznavao. I sad ih znam samo u prolazu, iz zatvora. Na osnovu nekih informacija od ljudi bliskih meni za Lazoviće sam mislio, i tako se ponašao, da su oni najtvrđe moguće krilo DPS-a. Krilo koje pripada Milu Đukanoviću i koje je najviše suprostavljeno mojoj politici", odgovorio je optuženi Milo Božović na pitanje advokata Martinovića a koje se odnosilo na njegov stav i mišljenje o Lazovićima.

Zatim se sudu obratio Petar Lazović. On se osvrnuo na cjelokupnu odbranu Mila Božovića čije iznošenje je danas završeno, piše Dan.

"U nekim stvarima nisam saglasan sa Milom Božovićem a u nekima se i ne pronalazim. Možda je Milo pogrešno informisan, ja nikada nisam bio vođa tima pa ni specijalnog. Niti sam bio bilo čiji formalni i neformalni šef", kazao je Petar Lazović.

Lazović je istakao da ga kao profesionalca politika ne zanima.

"Kao službenik sam nepolitizovan, ali u političkom i ideološkom smislu nisam saglasan sa Milom Božovićem. Kako prije, tako ni sada. Mene jedino zanimaju interesi moje domovine a ne bilo koje političke partije, organizacije ili političkog pojedinca", istakao je Lazović.

On je kazao da je tačno da je postupao kao službenik u odnosu na Mila Božovića, da ga je kontrolisao. Rekao je da je to rađeno na osnovu toga što je Milo Božović u službama bezbjednosti označen kao lice koje je blisko nekim operativno interesantnim licima.

"Kao operativac nikada nisam dobio podatak da je Milo Božović učinio nešto nezakonito. Znam da je iz politike i imućne budvanske porodice", dodao je Petar Lazović i istakao:

"To što sam ja Crnogorac a Milo Božović Srbin nas ne čini ličnim neprijateljima. Ja nisam tako vaspitan".

"Siguran sam da meni, kao ni nejmu, kao ni bilo kome od ovih lica nije mjesto na optužnici. Zbog subjektivnog zaključka tužioca, bez i jednog dokaza, smo optuženi. Radi se samo o manipulacini tužilaštva sa SKY", smatra Lazović.

On je dodao da njegov otac, brat i on nikada nisu službeno bili zajedno u CB Budva, prenosi Dan.

Podsjećamo, na optužnici Specijalnog tužilaštva nalaze se Ljubo Milović, Milo Božović, Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (koji se ranije prezivao Kljajević), Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.