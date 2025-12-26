Ukrajinski presretač uništio je jednu od najnovijih ruskih bespilotnih letjelica „Knjaz Oleg Vešti“

Izvor: Printscreen

Ukrajinski presretač-bespilotna letjelica „Dženeral Čeri EJR“ uništila je jednu od najnovijih i istovremeno rijetkih ruskih izviđačkih bespilotnih letjelica, „Knjaz Oleg Vešti“.

Prema riječima kompanije „General Čerešnja Ejr“, koja proizvodi FPV dronove i dronove protiv šaheda, posada „Groma“ 55. odvojene artiljerijske brigade „Zaporoška Seč“ uspješno je presrela vazdušnu metu, a samo dan kasnije NATO zemlja je predstavila svoj novi sistem kojim može da "sprži" dron u sekundi.

Poslednja riječ ruske tehnologije

Dron „Knjaz Oleg Vešti“ trenutno se smatra najnovijim i jednim od najmodernijih ruskih izviđačkih dronova koji su se pojavili na frontu krajem 2024. i početkom 2025. godine.

Namenjen je za dubinsko vazdušno izviđanje i sposoban je da fotografiše i snima objekte 40-45 kilometara od linije fronta“, objasnila je kompanija.

A Ukrainian interceptor named “General Cherries AIR” has shot down a rare Russian reconnaissance drone “Knyaz’ Vyshchy Oleg.”



This is a new Russian model designed for deep reconnaissance, capable of identifying targets at distances of up to 45 kilometers.



The interception was…pic.twitter.com/F0zQZ7mQcc — NEXTA (@nexta_tv)December 25, 2025

Za razliku od starijih modela poput Orlana ili Zale, ovaj dron koristi rešenja koja su direktan odgovor na moderne izazove fronta:

Otpornost na ometanje: Koristi specifične sisteme komunikacije (u nekim verzijama se pominje i upravljanje preko optičkog kabla ili veoma zaštićenih digitalnih kanala) koji ga čine gotovo imunim na ukrajinske sisteme za elektronsko ratovanje.

Vizuelna kamuflaža: Dizajniran je tako da vizuelno podsjeća na ukrajinske dronove. Ovo je svjesna taktika ruskih inženjera kako bi ukrajinske jedinice PVO oklevale sa pucanjem, misleći da je u pitanju njihov dron.

Raspon krila mu je 2,8 metara, dužina 0,82 metra, a težina 11 kg. Može da dostigne brzinu do 130 km/h i da se popne na visinu od 3.000 metara. Štaviše, dron može da radi bez satelitskog navigacionog sistema i ima bezbjedan kanal otporan na elektronsko ratovanje.

„Presretanje ove klase izviđačkih dronova potvrđuje efikasnost ukrajinskih presretača u borbi protiv savremenih neprijateljskih sredstava za vazdušno izviđanje“, primijetio je general Čerešnja.

Zašto je „retka zvijer“?

Iako je najnoviji, on još uvek nije dostigao masovnu proizvodnju kao stariji modeli. Rusija ga koristi za specifične zadatke dubokog izviđanja (do 45 km) tamo gdje je elektronsko ometanje previše jako za standardne dronove. Zato ukrajinski izvori svako obaranje ovog drona (poput ovog od strane posade „Grom“) tretiraju kao značajan uspjeh, jer se radi o uništavanju tehnologije koja je tek stigla iz laboratorija na ratište.