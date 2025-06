Denser tvrdi da je Đole Đogani tukao bivšu ženu: Iznio stravične tvrdnje, a Slađa otkrila istinu nakon 9 godina

Ivan Gavrilović tvrdi da je priču čuo direktno od Slađe, međutim, svojevremeno su i Đole i njegova bivša supruga demantovali navode densera

Ivan Gavrilović nedavno je gostovao u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji, gdje je otkrio da je, prema njegovim saznanjima, Đole Đogani tokom devedesetih fizički nasrnuo na svoju tadašnju suprugu Slađu Delibašić, te joj je tom prilikom, kako denser dalje tvrdi, čak i slomio ruku.

Gavrilović je rekao da mu je o tome pričala upravo Slađa, s kojom je u prijateljskim odnosima već dugi niz godina i u čiju priču, kako kaže, nema razloga da sumnja.

Nakon što je voditelj podsjetio na naslov iz Kurira iz 2016. godine – "Gledao sam kako je Đole Đogani lomio ruku Slađi", Ivan je objasnio da nije bio svjedok samog događaja, već da je prenio ono što mu je lično ispričala Slađa.

"Pa nisam ih gledao, ali znam šta se tačno desilo. To je bilo na moru, a oni su trebali da nastupe kod mog kuma, bogu hvala, imali su jednu diskoteku u Crnoj Gori, u Andrijevici, i trebalo je da nastupe, a Đole je htio da odloži to. Međutim, ovi su bili poznata porodica i nisu smjeli tek tako da ih zeznu, pozdravljam ih ovom prilikom ako nas gledaju u Crnoj Gori. Onda su išli po nju, po njega. Ona sa polomljenom rukom došla u diskoteku i pjevala" otkrio je on, a na nespretno pitanje voditelja zašto se to desilo (razlog ili povod ne može nikada da bude opravdanje za nasilje, prim. aut.), Gavrilović je dodao:

"Valjda ju je on tukao, nemam pojma šta je radio, ne znam u tom momentu, tako mi je ona ispričala, Slađa" rekao je Ivan.

Kada je Kurir pisao o ovoj temi prije devet godina, Đole je tada rekao da Ivan sve izmišlja.

"On nije blizak mojoj porodici, 20 godina ga nisam vidio! Ko je Ivan Gavrilović? Slušate neke propale debile koji će da idu po rijalitijima za 200 eura. Dajete bitnost nebitnim ljudima koji nemaju šta da kažu o sebi, pa pričaju o onima koji rade, koji su pošteni. I onda hoćemo da imamo zdravu naciju. Nikad nikog nisam maltretirao, u dobrim sam odnosima s bivšom suprugom. Ja sam, bre, dobar čovjek! Da je Ivan uspio nešto u životu, ne bi ružno govorio o drugima. Pitajte dobre ljude, moje komšije, šta misle o meni, a ne da indijanac i propali pjevač, koji radi za pet eura, nešto priča o meni. Ivan i Slađa se druže, njegova žena svaki dan dolazi kod Slađe, nemoj da ja počnem da pričam šta on i kako on... " rekao je Đole.

I Slađa je takođe rekla da ova Ivanova tvrdnja nije istinita.

"U šoku sam, nemojte da uvlačite nedužnog čovjeka Đoganija i mene u to. Rekao mi je Đole o čemu je riječ, evo sad sam zvala Ivana i ne javlja se. Družim se s Ivanom, s njegovom ženom sam svaki dan, sad sam bila s njim na turneji. Odakle Ivanu te informacije, to mene interesuje. Ja sam pala na plesu, okliznula se i pala. Da li može neko ko ti dolazi u kuću svaki dan da priča takve nebuloze" rekla je Slađa i dala nam na telefon Ivanovu ženu, s kojom je u tom trenutku pila kafu.

"To nema veze s vezom! Ja sam s njom neprestano, ne znam šta je Ivanu, da li to nekako može da se povuče? Nek se piše o Gagiju, glupo je da se provlače Slađa i Đogani" rekla je Ivanova žena Marina za Kurir 2016. godine.

