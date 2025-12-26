"Na parlamentarnim izborima nakon mog hapšenja koalicija je dobila sedam do deset posto manje glasova nego što se očekivalo. Ako su ljudi u pravu, danas bi imali drugog premijera i ovdje treba potražiti razloge moga hapšenja", naglasio je Božović.

Izvor: Printscreen

Iznoseći odbranu danas u Višem sudu u Podgorici, bivši predsjednik Opštine Budva okrivljeni Milo Božović izjavio da bi bio drugi premijer da on nije uhapšen početkom aprila 2023. godine.

Naveo je da mu je hapšenjem nanijeta ogromna lična šteta, njegovoj porodici, i političkoj organizaciji koju je predstavljao.

"Na parlamentarnim izborima nakon mog hapšenja koalicija je dobila sedam do deset posto manje glasova nego što se očekivalo. Ako su ljudi u pravu, danas bi imali drugog premijera i ovdje treba potražiti razloge moga hapšenja", naglasio je Božović.

Dodao je da su optužbe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) neodržive, te da je tužilac Ivan Medojević "zloupotrebljavao i manipulisao skaj komunikacijama", pišu Vijesti.

Božović je iznoseći odbranu početkom decembra izjavio da ne priznaje navode optužnice koju je SDT podiglo protiv njega.

"Negiram u cjelosti navode optužnice. Ukazao bih na njene nelogičnosti. Kao glavnu nelogičnost ističem to što je specijalno tužilaštvo mene spojilo sa kriminalnom organizacijom koja je optužena da je radila za DPS. Lično od mene je DPS doživio najveći politički poraz u svojoj istoriji", rekao je Božović.

Osim Božovića, optužen je i službenik policije Ljubo Milović, Petar Lazović i ostali članova grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Na optužnici Specijalnog državnog tužilaštva nalaze se Ljubo Milović, Milo Božović, Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (koji se ranije prezivao Kljajević), Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.

Prema ranijim informacijama iz tužilaštva, neki od optuženih u ovom predmetu se terete za više krivičnih djela.

"Lj. M., M. O., I. S., N. B., P. L., M. P., B. J., M. M., A. K., V. B., G. S., D. M., F. Z., I. N., T. A., M. N., D. K., M. B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj. M., M. O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj. M., I. S., M. O., B. J. i M. N., za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M. M., A. K. i Lj. M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D. K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D. K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena je u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike", saopštio je ranije specijalni državni tužilac Vukas Radonjić.