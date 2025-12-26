Ruski opozicioni aktivista i ljevičarski političar Sergej Udaljcov osuđen je na šest godina zatvora nakon što ga je sud proglasio krivim za opravdavanje terorizma, javili su nezavisni ruski mediji, dok je presuda izazvala burne reakcije u opozicionim krugovima.

Sergej Udaljcov, ljevičarski kritičar ruskog predsednika Vladimira Putina, osuđen je na šest godina zatvora i proglašen krivim za opravdavanje terorizma.

Kazna je godinu dana kraća od one koju je tražilo državno tužilaštvo. Neposredno prije presude, Udaljcov je izjavio da će započeti "štrajk glađu do smrti" ako bude osuđen.

"Sramotna odluka. Odgovaraće svi koji su je donijeli, nadam se. Prokleti bili, psi", rekao je nakon presude, a prenijela ga je opoziciona medijska kuća Meduza.

Udaljcov, čija je supruga Anastasija članica Komunističke partije u Državnoj dumi, podržava rat Rusije protiv Ukrajine, ali se smatra kritičarem Putina.

Prema Meduzi, njegov progon proizilazi iz članka "Kako su marksisti pretvoreni u teroriste" u kojem je izrazio podršku grupi ruskih aktivista koje je domaća obavještajna služba FSB optužila za domaći terorizam.

Ranije ovog mjeseca, aktivisti su od strane vojnog suda osuđeni na zatvorske kazne između 16 i 22 godine. Udaljcov je bio istaknuti vođa protestnog pokreta od 2011. do 2013. godine koji se protivio Putinovom povratku na predsjedničku funkciju.

Godine 2014. osuđen je na četiri i po godine zatvora po optužbama u vezi sa njegovom ulogom u organizovanju antiputinskih demonstracija koje su prerasle u masovne nerede. Pušten je na slobodu 2017. godine.