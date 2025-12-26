Direktor KCCG dr Aleksandar Radović ocijenio je ostavku dr Velibora Majića, direktora Instituta za bolesti djece, kao ispravan i moralno opravdan potez.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Komentarišući ostavku direktora Instituta za bolesti djece, dr Velibora Majića, koji je nedavno upozorio na odliv kadra u toj ustanovi, direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) dr Aleksandar Radović ističe da je riječ o ispravnom i moralnom činu.

„Smatram da je dr Majić tokom ovih četiri i po godine radio najbolje što je mogao. U posljednjih nekoliko nedjelja iznio je probleme s kojima se susreće u radu Instituta i naveo da trenutno nije u mogućnosti da ih riješi onako kako bi smatrao da treba. Podnošenje ostavke, po mom mišljenju, predstavlja potpuno legitiman čin i primjer na koji bi se svako trebao rukovoditi u životu kada preuzima rukovodeću funkciju“, rekao je Radović.

On je dodao da je ove godine u KCCG zaposleno 43 doktora, dok je 27 napustilo ustanovu.

„Što se tiče odliva ljekara ka privatnim bolnicama, trenutno imamo podatke za četiri doktora koji prelaze u privatni sektor. Kada je riječ o srednjem medicinskom kadru, od početka godine 106 medicinskih sestara i tehničara podnijelo je zahtjev za raskid radnog odnosa, 16 je dobilo otkaz, a u istom periodu zaposleno je 169 novih“, pojasnio je Radović.

Trenutno u KCCG radi 628 ljekara.

„Nedostatak kadra evidentan je kod internista na onkologiji, pedijatriji i anesteziologiji, ali situacija se poboljšava dolaskom šest novih mladih ljekara. Posebno se decenijski problem osjeća u neonatologiji“, dodao je Radović.

Direktor KCCG je istakao da se određeni pregledi, poput onih kod endokrinologa, reumatologa ili oftalmologa, te dijagnostika magnetnom rezonancom i skenerom, dugo čekaju. Pomak je napravljen u kardiologiji, gdje specijalisti zakazuju kontrolne i druge preglede tako da pacijent ne mora da se vraća kod izabranog ljekara.

„Postoje dva modela kojima ćemo pokušati da spriječimo vraćanje pacijenata na primarnu zaštitu: uvođenje administratora i unapređenje informacionog sistema koji će automatski obezbjediti neophodne preglede do kontrolnog termina“, rekao je Radović.

On je apelovao na građane da svaku sumnju na korupciju u zdravstvu prijave, anonimno putem telefona ili maila, u okviru kampanje „Zdravlje bez korupcije“ koju KCCG sprovodi zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Agencijom za sprečavanje korupcije.