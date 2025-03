Bila je jedna od najpopularnijih pjevačica 90-ih a sad radi u vrtiću

Slađa Delibašić je otvorila vrtić i radi u njemu od ranog jutra, a pored posla konobarice, čisti vrtić dva puta nedjeljno kako bi biznis cvjetao.

Pjevačica je nedavno počela da radi kao konobarica u kafiću svoje mlađe ćerke Marinele, a u emisiji "Exkluziv" je otkrila kako izgleda njena svakodnevnica.

"Svaki dan, znači od ujutru sam u vrtiću, a čistim sama dva puta nedjeljno. Imam još jednu vaspitačicu koja je onako sitna i ona može svuda da se provuče", rekla je Slađa (56) koja nije krila zadovoljstvo jer joj biznis cvjeta.

Pjevačica je ranije pričala da je počela da radi kao konobarica u kafiću kod svoje ćerke.

"Jao, sad sam sjela ako mi vjerujete. Posla ima koliko hoćete. Radim, zašto da ne! To je lokal moje ćerke i vrlo rado joj pomažem. Radim ovde do jedan po podne, a onda odlazim u vrtić i tamo nastavljam s poslom. Ljudi su u početku bili u nevjerici, pa su se čudili i pitali me da li sam ja Slađa Đogani. Ja im prvo kažem da nisam, ali s obzirom na to da komuniciram s njima, glas me oda, pa ne mogu dugo da ih lažem. Evo pozivam vas da dođete da vas uslužim i spremim vam kafu", rekla Slađa.

Živi kao podstanar

Pjevačica je harala javnom scenom devedesetih sa bivšim suprugom Đoletom Đoganijem, sa kojim je bila dio grupe "Đogani". Međutim, nakon razvoda, Slađa se potpuno posvetila porodici i privatnom biznisu. Odlučila je da promijeni život iz korena, i da jednu kuću prepiše na svoju prvu ćerku Silviju, a drugu kuću na svoju drugu ćerku Marinelu, a od treće kuće, koja je najveća, napravila je vrtić.

"I dalje sam podstanar, ne živim ovdje, u ovoj zgradi je jedna ćerka, a u drugoj je druga. Sukob je generacija i onda mi je bolje da imam svoj mir. Sada plaćam stan 600 evra mjesečno, cijene su mnogo skočile," zaključuje.

