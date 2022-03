JOŠ SE NIJE RAZVELA, A UDVARAČI JE VEĆ SALEĆU! Goga Sekulić o ljubavi nakon rastanka s Urošem - "Sad još mlađi i slađi"

Pevačica Goga Sekulić potvrdila je nedavno da se pre šest meseci rastala od supruga Uroša Domanovića, sa kojim ima i sina.

Izvor: Instagram/sekulicgoga

Pevačica želi i zvanični prekid braka, ali u domaćim medijima se pojavilo da njen bivši partner ne želi da joj da razvod. Goga je sada otkrila šta je sada otkrila istinu.

"Mi se još uvek nismo razveli, razišli smo se. Otom potom što se tiče papirologije, ja stojim iza reči koje sam rekla. U dobrim smo odnosima i stvarno se više ne bismo ponavljali. Ljudi sad svašta pišu i nagađaju", ispričala je Goga, pa otkriva šta joj je sad važno:

"Bitna je sad moja nova pesma, koja se pojavila pre 2 dana i nestala u danu dva puta. Velika misterija. Pesma je kvalitetna i dosta se na njoj radilo, ozbiljan hit. Velika je podrška mojih fanova".

Na pitanje kako je reagovala kada je pesma izbrisana sa Jutjuba i to čak dva puta, odgovorila je:

"Iskreno da vam kažem, malo je čudno. Niko nije prijavio pisali su na Jutjubu, ali se nešto prosto desilo. Saznaćemo za koji dan zbog čega se to desilo. Al' dobro, ja kažem, nema razloga, ali imaš ljudi koji su zavidni i ljubomorni. Neko se bavi tuđim životima. Lepo bi bilo kada bi se svi svojim bavili".

Ne krije da udvarača svakim danom ima sve više.

"Bogami ima. Ja sam devojka, ali to ne znači sad: 'e slobodna sam navalite', toga nema. Jednostavno ja sam teška što se tiče toga, imam specifičan stil muškarca i to mora da budu malo drugačiji, posebni da bi me osvojili. Ali još je rano da razmišljam na tu temu. Šalim se sa mojom doktorkom: 'moram da dođem na neka podmlađivanja, sad još mlađi i slađi'", poručila je Goga Sekulić.

