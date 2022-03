ISTINA O RAZVODU GOGE SEKULIĆ: Nije imala pomoć i podršku, detetu je bila i otac i majka, a Urošu je ovo bilo najvažnije

Ovo je razlog zbog kog je Goga Sekulić odlučila da se razvede.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pevačica Goga Sekulić potvrdila je nedavno da se razvodi od supruga Uroša Domanovića, sa kojim ima i sina. Njih dvoje već skoro osam meseci ne žive zajedno, a kako mediji pišu, razišli su se jer nisu više mogli da funkcionišu zajedno.

Gogi je dete na prvom mestu, a kako navodi izvor blizak pevačici, ona mu je od starta bila i majka i otac jer je Uroš navodno bio fokusiran samo na sportsku karijeru. Ona je upravo zbog sina i napustila Cirih i vratila se u Beograd.

"Gogi je bilo bitno da njen sin pohađa školu na maternjem jeziku i zato se pre svega vratila u Srbiju, tačnije u Beograd", započinje izvor za Skandal i dodaje:

"Uroš je pak insistirao da ostanu u Cirihu jer ima svoju sportsku akademiju i onda je i to razumljivo budući da tako zarađuje i učestvuje u svemu oko deteta. Goga se s tim ipak nije složila jer je od starta bila stub porodice, posebno od kada je došlo dete, pa je ovog puta prelomila po svome iako razume Uroša i ne zamera mu što je tamo. U svakom slučaju, nije imala podršku i pomoć u onoj meri koja se očekuje kada imate malo dete, ali je imala i strpljenja znajući koliko je Urošu važna karijera i koliko mu znači brazilsaka džiudžica u kojoj je svetski prvak. Ipak, posle dugo vremena, osetila je da ona mora mnogo više da vuče i da je sama u celoj priči, pa je prelomila i došla s detetom u Srbiju i sama je s malim. Nekad joj pomognu roditelji i to je sve, da dilje nema. Uroš je mogao i ovde da trenira i da zarad porodice bude na relaciji Cirih-Beograd. Sve to navelo je pevačicu da prelomi, pa je sa Urošem našla kompromis i zajedno su rešili da se raziđu bez svađe i skandala. Nemaju zajedničku imovinu, pa će se razići sporazumno, a oko sina će se dogovarati civilizovano i u skladu sa svim što je u interesu deteta što je Gogi svakako najvažnije", zaključio je naš izvor, a Goga je potvrdila ova saznanja:

"Istina je da se razvodimo, tako je bolje i za dete, a i za nas dvoje. Meni je dosadilo da u braku budem i muž i žena, kao i otac i majka detetu. Uroš i ja smo se oko svega dogovorili i nema tu mesta nikakvim skandalima i senzacijama. U svakom slučaju, oboje ćemo uvek donositi odluke koje su najbolje za našeg sina, a meni je to svakako najvažnije", zaključila je Goga Sekulić.

