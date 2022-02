DRAGAN MARINKOVIĆ MACA DOPUTOVAO U CRNU GORU DA SUVOJI DJEVOJČICU!

Nije dugo neka vijest toliko šokirala javnost kao ona da Dragan Marinković Maca želi da usvoji dijete.

Izvor: TV Pink / screenshot

Nakon što je spoznao ljubav koju mu pružaju naslednici stariji Lav, kojeg je dobio iz vanbračne veze sa Amrom Redžić i mlađi Fjodor, kojeg mu je podarila nekadašnja supruga Tijana Golubović, glumac i voditelj poželio je da osjeti čari odgajanja i ženskog djeteta, a nakon posjete domu za nezbrinutu djecu shvatio je da bi usvajanje bilo najplemenitija stvar.

Prije šest godina on je podnio zahtjev, ali ne u Srbiji.

“Išao sam u Crnu Goru da se sastanem sa direktorom Doma za nezbrinutu djecu, mada sam prvo mislio da ću usvojiti dijete u Srbiji. Međutim, ispostavilo se da ovdje ima približno 10.000 ljudi koji su podnijeli takav zahtjev, dok je u Crnoj Gori situacija potpuno drugačija i sada sam tamo u proceduri, ali ne bih pretjerano govorio o tome. Postoji tu sijaset razgovora i sastanaka koji su neophodni da bi se stiglo do tog završnog čina, ali lijepo je što se tokom njih ljudi zaista preispitaju i na kraju su sigurni šta žele, bilo da treba da postanu roditelji ili su se kao ja u tome već ostvarili. Volio bih da imam još djece, ne samo usvojene nego i biološke. Taj razgovor sa dječurlijom, njihova razmišljanja i viđenja, kako savlađuju poteškoće, za šta se bore i oko čega cimaju, ništa s tim ne može da se poredi. Kad se čovjek uključi u to, jednostavno zaboravi na sve drugo jer su čisti kao planinski potok. Na tu iskrenost nemoguće je ostati imun. To je ono što je najljepše. Majke mi, to je najveće bogatstvo i volio bih da ih imam stotinu”, rekao je te 2015. godine za magazin Story Maca.

O svom tadašnjem potezu on je prethodno porazgovarao sa sinovima.

“Da, razgovarao sam s njima u kući i rekao da ćemo imati još jednog bracu ili seku, bez obzira na usvajanje. Kod nas ne postoji ljubomora. Djeca su danas vrlo ozbiljni ljudi. Kad sebe uporedim s njima kad sam bio u tim godinama… Ma, i njih dvojica veoma se razlikuju, ali spas i utjeha je to što će ta djeca biti obrazovana”, zaključio je voditelj, koji nažalost nije istrajao u svom postupku ili je nešto drugo krenulo po zlu pa do usvajanja evo već šesta godina nije došlo.

Istina je, međutim, da kod njega i dalje postoji velika želja da ima djevojčicu, a dok se to ne dogodi uživa u odgajanju naslednika na koje je veoma ponosan. Uz malo sreće taj san će mu ostvariti supruga Jovana Milić.